El expresidente de México, Felipe Calderón, dice que también es víctima de difamación de parte del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht.
“Felicidades, y mi admiración por tu perseverancia Lourdes Mendoza. Yo también fui difamado por este personaje”.Felipe Calderón, expresidente de México
Felipe Calderón fue acusado de corrupción en 2020 por Emilio Lozoya, junto a diversos funcionarios, como otros expresidentes, entre ellos, Enrique Peña Nieto.
El mensaje de Felipe Calderón se da tras la confirmación de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra Emilio Lozoya, en favor de la periodista Lourdes Mendoza.
Mediante sus redes sociales, Felipe Calderón felicitó a Lourdes Mendoza por haber ganado el caso contra Emilio Lozoya, quien también lo habría difamado, asegura.
Aunque el expresidente no especifica la difamación de la que sería víctima de parte de Emilio Lozoya, sí cita el mensaje de Lourdes Mendoza, de quien resalta su perseverancia.
En 2021, Felipe Calderón definió como acusación falsa los señalamientos de Emilio Lozoya, ya que afirma, el caso Odebrecht sólo era una persecución política, pero en especial en su contra.
Esto mientras Emilio Lozoya se encontraba “tan campante”, ya que fue visto en un restaurante de lujo en Las Lomas, en 2021, pese a que se encontraba en libertad condicional.
Caso Odebrecht: Emilio Lozoya señala a Felipe Calderón de corrupción
En 2021, Emilio Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República a Felipe Calderón, por “hechos posiblemente constitutivos de delito”.
Acorde con Emilio Lozoya, Felipe Calderón fue parte de la cadena de corrupción ya que favoreció a Odebrecht con contratos públicos a cambio de sobornos.
La denuncia por el caso Odebrecht de Emilio Lozoya también involucró a:
- Enrique Peña Nieto
- Carlos Salinas de Gortari
- José Antonio Meade, candidato y secretario de Energía de Felipe Calderón
- Ricardo Anaya
- Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda
- Javier García Cabeza de Vaca
- Francisco Domínguez Servién
- Carlos Treviño Medina
- Lourdes Mendoza
De momento, no se ha dado a conocer una denuncia formal en contra de Felipe Calderón por las acusaciones de Emilio Lozoya.