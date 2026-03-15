Tras un encarcelamiento de 6 años, para su posterior absolución en 1996; el cantante y músico Laureano Brizuela, le ha exigido al gobierno de México una indemnización de 1600 millones de pesos.

De acuerdo con Laureano Brizuela, esta cantidad cubriría el dinero que le fue extraído sin consentimiento luego de una persecución por un supuesto “fraude fiscal”, además de daños y reparaciones correspondientes.

Laureano Brizuela (@angeldelrock)

Laureano Brizuela busca una indemnización de 1600 millones de pesos a 30 años de su absolución en México

El caso de Laureano Brizuela es uno de los más conocidos en la música y el rock en México, pues fue acusado de “fraude fiscal” en 1989, encarcelado en 1990 y absuelto en 1996.

Laureano Brizuela siempre defendió su inocencia, así que tras 30 años luego que esta se demostrara con su absolución, le está exigiendo al gobierno de México una indemnización de 1600 millones de pesos.

Esto luego de presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que este fuera avalado en 2014, donde se señala que el Estado mexicano debe “reparar íntegramente” al cantante.

De acuerdo con el cantante, esta cantidad es la justa debido al dinero que le fue “robado” por el gobierno en turno durante su encarcelamiento, además de reparar el daño moral, profesional y económico a su persona.

Señala que si bien desde hace unos años se han dado “actos reivindicatorios”, como un doctorado honoris causa en 2015 en el Senado de la República, así como una carta de la Cancillería en 2019, en realidad no ha pasado nada.

Es decir, hasta el momento ninguna de las administraciones del gobierno de México ha hecho algo realmente para reparar el daño.

Laureano Brizuela (@angeldelrock)

¿Qué pasó con Laureano Brizuela?

El caso del cantante Laureano Brizuela fue derivado por malos manejos de su representante, Raúl Velasco Jr., quien jamás declaró impuestos sobre los ingresos del artista, además de que no pagó al personal relacionado.

De acuerdo con Laureano Brizuela, una vez iniciada la investigación se le uso como chivo expiatorio, pues gracias a su padre, Raúl Velasco Jr. no fue culpado de ningún cargo.

Asimismo, menciona el involucramiento que figuras de alto perfil de la época, entre las que se incluye a Emilio Azcárraga Milmo, Guillermo Cañedo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, así como al capo Rafael Caro Quintero.

Lo cual llevó a una guerra sucia en su contra que culminó con su encarcelamiento de 1990 a 1996.

Así como una serie de procesos legales desde ese momento en contra de diversas instituciones y figuras del Estado mexicano.