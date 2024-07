Al publicar diversos documentos sobre el proceso legal que libra contra Emilio Lozoya, la periodista Lourdes Mendoza aseveró que el ex director de Pemex ha dicho muchas mentiras.

Así lo afirmó la comunicadora en su columna “Sobremesa” para el diario El Financiero, en la cual aseguró que Emilio Lozoya ya admitió ante la Fiscalía de la CDMX que mintió.

Al respecto, Lourdes Mendoza advirtió que el ex director de Pemex aceptó que falseó sus declaraciones ante la FGR y por ende engañó al presidente AMLO y a todo México.

Pero, ¿cuáles son las mentiras que Emilio Lozoya ha dicho a lo largo del proceso penal que se realiza en su contra? Te contamos lo que dio a cono la periodista Lourdes Mendoza.

En su columna “Sobremesa” del 15 de julio, Lourdes Mendoza aseveró que Emilio Lozoya aceptó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, que ha declarado varias mentiras.

En torno a ello, la periodista que exhibió en octubre de 2021 a Emilio Lozoya excediendo su entonces libertad condicional, afirmó que éste admitió que mintió para beneficiarse.

Sobre ello, Lourdes Mendoza afirmó que el ex director de Pemex acusado de una amplia trama de corrupción, aseveró ante la FGJ que falseó sus declaraciones ante la FGR.

En específico, la periodista indicó que Emilio Lozoya aceptó que el señalamiento que hizo ante la FGR con la finalidad de inculpar a 16 ex funcionarios y ella, carece de validez.

Con respecto a lo anterior, la periodista sentenció en su columna que Emilio Lozoya Austin declaró ante el Ministerio Público del fuero común, que las acusaciones que hizo son nulas.

Por dicho motivo, advirtió que el ex funcionario no solo engañó a la FGR, sino al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en consecuencia a todo el pueblo de México.

(...) no sólo engañó a la Fiscalía General de la República, sino al presidente López Obrador y a todos los mexicanos"

Al aseverar que Emilio Lozoya mintió a la FGR para inculparla a ella y a 16 ex funcionarios, Lourdes Mendoza expuso que el ex director de Pemex ya admitió que sus declaraciones son falsas.

Según lo señalado por la periodista, en su declaración ante la fiscalía de la CDMX, Emilio Lozoya aceptó que mintió con el fin de beneficiarse en el proceso legal que se libra en su contra.

En específico, la comunicadora explicó que el ex director de Pemex confesó que falseó su declaración debido a que estaba buscando que se le otorgara un criterio de oportunidad.

Es decir que Emilio Lozoya habría inventado la acusación en la que la incluyó, con la intención de que se anulara el proceso legal en su contra a cambio de su colaboración.

No obstante, fue tras no obtener el criterio de oportunidad con el cual podría librarse del caso, que Emilio Lozoya admitió ante la FGJ de la CDMX que sus dichos eran “nulos”.

Con relación a la “nulidad” alegada por el ex director de Pemex, Lourdes Mendoza indicó que al recurrir a dicho término, el ex funcionario pretende “lavarse la manos”.

Incluso, apuntó que si bien está aceptando que mintió en su denuncia, Emilio Lozoya quiere culpar a la FGR de iniciar un proceso indebido y a su vez, librarse de cualquier efecto.

“Por fin, aceptó que su denuncia fue para salvarse de irse a la cárcel con un criterio de oportunidad, acuerdo reparatorio o suspensión del proceso.

O sea, dijo lo que sea por salir como fuera del problema, y dice que, como no lo logró, ¡¡su denuncia no tiene efecto jurídico y no puede ser usada en su contra!!”

Lourdes Mendoza