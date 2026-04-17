Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, negó pronunciarse respecto a si buscará la gubernatura de San Luis Potosí (SLP) como candidata de Morena en las elecciones 2027.

“Primero quiero decirle claramente que los temas electorales no son de esta tribuna y decirles que en todo caso estará en otra instancia cualquier decisión al respecto…” Rosa Icela Rodríguez. Secretaria de Gobernación

Rosa Icela Rodríguez dijo que en todo caso la decisión corresponde a otra instancia ya que dijo la conferencia mañanera no es para temas electorales.

Morena en San Luis Potosí tendrá elecciones 2027 sin alianza

El tema de las elecciones 2027 cuestionado a Rosa Icela Rodríguez se da en el contexto de una alianza fracturada en San Luis Potosí, ello ante las aspiraciones de Ruth Gonzalez Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quien buscaría competir por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El gobernador Ricardo Gallardo ha dicho que el PVEM tiene un proceso interno distinto al de Morena, a pesar de ser aliados, ello ante la propuesta de Morena de no postular a familiares, lo cual considera nepotismo.

Ricardo Gallardo ha negado que el nepotismo incluya la postulación de familiares para un mismo cargo de manera subsecuente, a su entender, tiene que ver con solamente con la contartación de familiares en el gobierno.