El famoso actor Damián Alcázar aclaró que los rumores sobre que estaría detrás de la candidatura en Coyoacán con Morena son falsos y pidió que dejen de inventar cosas sobre su persona.

“Yo no tengo vocación y no me quiero dedicar a la política. Por favor dejen de inventar cosas”. Damián Alcázar

La aclaración se da luego de que Político MX informara que militantes cercanos a Luisa María Alcalde tenían la intención de proponer a Damián Alcázar para la candidatura en Coyoacán.

Cabe mencionar que los rumores surgen en medio de varios movimientos internos que Morena está realizando frente a las elecciones intermedias de 2027, como la salida de Alcalde del partido.

Damián Alcázar aclara rumores sobre candidatura en Coyoacán con Morena (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Damián Alcázar niega estar buscando candidatura en Coyoacán con Morena

Damián Alcázar apareció en un video de redes sociales aclarando que no tiene interés en dedicarse a la política y mucho menos contender para la candidatura en Coyoacán con Morena.

El actor comentó que no tiene redes sociales y no publica nada, por lo que el video se publicó desde la cuenta de Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias de la SSPC.

Los rumores sobre la candidatura de Damián Alcázar surgieron tras su publicación en algunos medios; sin embargo, hasta el momento no hay ninguna postura oficial de Morena.