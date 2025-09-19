Luego de que Alejandro Moreno, conocido como Alito Moreno, fuera removido de la presidencia de la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, el PRI aseguró que se trató de una medida que muestra autoritarismo.

Fue Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) quien promovió su salida en favor de un morenista luego de que el PRI perdiera a uno de sus legisladores.

Ante la salida de Moreno y el nombramiento de Carlos Lomelí Baños, el PRI exigió el respeto a la pluralidad y condenaron el “alevoso” retiro del senador priista.

PRI reclama “retiro alevoso” de Alito Moreno de la presidencia de la Comisión de Marina

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados condenó el “retiro alevoso” de Alito Moreno de la presidencia de la Comisión de Marina, que ahora estará a cargo de un morenista.

“Las y los diputados federales del PRI manifestamos nuestro rechazo a las prácticas autoritarias de Morena y al retiro alevoso de la presidencia de la Comisión de Morena a la bancada priista del Senado de la República” PRI

Los diputados del PRI se alinearon en respaldo a Alito Moreno, y resaltaron que Morena está cerrando espacios de participación “a quienes no comparten sus intereses”.

Asimismo, calificó como inaceptables las acciones de Morena por “arrebatar” una comisión que no le corresponde y con ello, quebrantar el equilibrio político.

“Resulta inaceptable que Morena, como ya lo hizo en la Cámara de Diputado al apropiarse del 75% de las curules, ahorra arrebate también una comisión que no le corresponde, quebrantando los equilibrios políticos y los principios de legalidad y respeto institucional” PRI

PRI alerta la peligrosa ruta de Morena “hacia un régimen dictatorial”

Por otra parte, aseguró que estas acciones muestran la ruta peligrosa que está tomando Morena hacia “un régimen dictatorial”.

De acuerdo con el PRI, las acciones de Morena vulneran la vida parlamentaria y “representan un atropello contra” el pueblo, la democracia y la representatividad de los ciudadanos.

“En el PRI no permitiremos que se normalice el abuso de poder ni que se anime la voz de la oposición. Defenderemos la democracia, las instituciones u la pluralidad política que le dan sustento a la República” PRI

Cabe recordar que la acción promovida por López Hernández se ejecutó luego de la salida de Néstor Camarillo de la bancada del PRI.

El senador se sumó a la bancada de Movimiento Ciudadano, con lo que el PRI terminó con 13 miembros.

Hecho que consideró el líder parlamentario de Morena suficiente para quitarle la presidencia de la Comisión de Marina.