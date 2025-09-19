Tras confirmarse la remoción de “Alito” Moreno como presidente de la Comisión de Marina en el Senado, el morenista Carlos Lomelí asumió el cargo para reemplazar al líder del PRI.

El 18 de septiembre, el pleno del Senado votó a favor de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para remover a Alito Moreno como presidente de la Comisión de Marina.

En consecuencia y a propuesta de la misma Jucopo, el integrante de la fracción parlamentaria de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, asumió el puesto para concretar el reemplazo de Moreno Cárdenas.

Carlos Lomelí, nuevo presidente de la Comisión de Marina en el Senado (Carlos Lomelí / Facebook)

Carlos Lomelí toma Comisión de Marina del Senado en reemplazo de Alito Moreno

Al presentar como argumento la reducción de integrantes de la bancada del PRI, que bajó a 13, la Jucopo promovió un acuerdo ante el pleno del Senado para quitarle a Alito Moreno la Comisión de Marina.

La propuesta fue avalada en votación económica por el pleno del recinto legislativo, tras lo cual la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, emitió el acuerdo para hacer oficial la remoción.

Carlos Lomelí, nuevo presidente de la Comisión de Marina en el Senado (Senado de México)

Ante ello y como estableció originalmente la misma Jucopo, el miembro de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Lomelí, asumió el puesto en reemplazo de Alito Moreno.

Sobre el nombramiento, Carlos Lomelí extendió un agradecimiento por el respaldo que recibió de sus compañeros morenistas, así como a Adán Augusto López por proponerlo para el cargo.

Asimismo, destacó que la designación es “un reconocimiento al pueblo de Jalisco y a la lucha colectiva", tras lo cual se comprometió a trabajar para que la Marina avance con la justicia social que merece.

Hoy el @senadomexicano me otorgó la responsabilidad de presidir la Comisión de Marina. Agradezco profundamente el respaldo de mis compañeras y compañeros de @MorenaSenadores, así como de nuestro coordinador y vicecoordinador, por la confianza en esta nueva encomienda.



Este cargo… pic.twitter.com/2P5tPWbiii — Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) September 18, 2025

Alito Moreno no se quedó callado tras ser removido de la Comisión de Marina del Senado

Al concretarse su remoción de la Comisión de Marina del Senado, el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno no se quedó callado y acusó que Morena estaba ejecutando una revancha política.

Sobre ello, el senador tricolor afirmó que su salida fue en represalia por denunciar presuntos actos de corrupción dentro de la Marina y exhibir vínculos entre legisladores y grupos del crimen organizado.

Previamente, Alito Moreno afirmó que Adán Augusto López protege a un cártel y lo llamó “narcosenador”, acusaciones por las que aseveró, el morenista busca “silenciar” a quienes lo señalan.

También acusó a la Jucopo, a cargo de Adán Augusto López, de actuar bajo consigna y de arrebatar al PRI espacios legislativos sin que exista una justificación técnica o diálogo previo con su bancada.

A pesar de la decisión que lo retira del puesto, Alito Moreno aseveró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) va a seguir denunciando los abusos y actos de corrupción que se presenten.