Alito Moreno, senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió que no haya impunidad y que se garantice que no vayan a “silenciar” a Hernán Bermúdez Requena, ante la serie de asesinatos y muertes relacionadas al tema de huachicol fiscal.

Alito Moreno dijo que es duro plantearlo de esa amanera, pero debe haber transparencia una vez que el líder de La Barredora, aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), legue a México procedente de Paraguay.

El senador dijo que queda claro que hay una actuación como si fuera un cártel mediante cual se ha silenciado a parte de quienes han denunciado huachicol fiscal, dijo en entrevista en el programa Ciro por la Mañana, de Grupo Formula.

“Transparencia, rendición de cuentas, que no haya impunidad. Hay que decirlo aunque suene duro, no vaya a ser que llegue a México y lo quieran silenciar aquí, que quieran garantizar la impunidad… porque han asesinado a siete funcionarios y servidores públicos… como si actuara una cartel, una mafia, silenciando quienes denunciaron todo el huachicol” Alejandro Moreno

Alito Moreno: Adán Augusto López Hernández denigra al Senado

Alejandro Moreno dijo que Adán Augusto López Hernández denigra al Senado mexicano pues asegura que el tema del huachicol fiscal se dio en las más altas esferas del poder por lo que insistió debe pedir licencia.

Hernán Bermúdez Requena fue secretario de seguridad de Tabasco cuando Adán Augusto López Hernández era gobernador.

Se sabe que ya era líder de La Barredora y que décadas antes ya se dedicara al trasiego de drogas y otros delitos. El grupo era arte del CJNG.

“No ayudan ni siquiera a su propio gobierno… debería solicitar licencia, denigra al Senado mexicano, destruye la imagen del país y en qué posición pone a su propio gobierno, no respetan ni a su presidenta” Alejandro Moreno

El priísta aseguró que “todos los caminos llevan a López Obrador y a Lopez Hernández, Adán Augusto… porque denigran al Senado mexicano” por el actual del Poder Legislativo y del gobierno.

También dijo que le fallaron al pueblo porque el huachicol fiscal dignifica un robo al pueblo por 500 mil millones de pesos mediante aduanas, puertos y aeropuertos.

Alito Moreno asegura que gobierno actúa contra huachicol por presión de Estados Unidos

Alejandro Moreno dijo que el tema de huachicol fiscal está relacionado con su iniciativa para que México declare a los cárteles como terroristas.

Y es que dijo que ello permitiría una mejor relación con Estados Unidos y fortalecimiento de la la seguridad hemisférica.

A la vez recordó que México ha actuado por presión de Estados Unidos e insistió que no se puede manchar a instituciones como la Marina.