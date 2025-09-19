El senador Alejandro Moreno señaló a Adán Augusto López como la razón por la que fue removido de la presidencia de la Comisión de Marina; este estaría buscando “tapar todo lo que están haciendo”.

“Lo que hizo este narco senador a don Augusto López Hernández es quererse proteger por querer el principal promotor de estar vinculados y señalados con este con este cartel” Alito Moreno

De acuerdo con Alito Moreno se trata de una revancha en el Senado porque el PRI está denunciando los actos de corrupción del gobierno actual.

Asimismo, aseguró que el “narcosenador” Adán Augusto López quiere poner a un incondicional en dicha comisión para ocultar actos de corrupción.

Alito Moreno (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Alito Moreno acusa revancha de Adán Augusto López por denunciar huachicol fiscal

Alito Moreno aseguró que Adán Augusto López buscó quitarlo de la Comisión de Marina porque, desde dicha instancia, se estaba investigando y denunciando el huachicol fiscal en el que se ha visto envuelto el morenista.

“Desde la Comisión de Marina estábamos investigando ya y estábamos solicitando la comparecencia, íbamos a trabajar en que estuvieran varios involucrados en los señalamientos que hay de este huachicol fiscal y como lo hemos señalado” Alito Moreno

Asimismo, relató que la próxima semana realizará una conferencia de prensa donde dará a conocer “todo lo que ya teníamos”.

Además, reiteró que “el coordinador narco senador Adán Augusto López Hernández es el que controlaba” el abuso arbitrario desde la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, ahora busca protegerse desde la Comisión de Marina al colocar a “un incondicional”, aseguró Alito Moreno.

En el mismo sentido, el líder nacional del PRI reiteró que, debido a las investigaciones documentadas que tiene, se realizó “este acto arbitrario intolerante, como si estuviéramos en una dictadura ya clara”.

Cabe recordar que Alejandro Moreno realizó una gira mundial para denunciar los abusos de Morena desde todos los niveles del gobierno.