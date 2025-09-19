El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve arremetió contra Adán Augusto López y lo acusó de quitarles comisión por “venganza política” por caso Hernán Bermúdez Requena.

“No sé qué pensará el coordinador de Morena (Adán Augusto López), que nos van a poner de rodillas, que nos van a callar, que nos van a amenazar”. Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado

Este jueves 18 de septiembre, Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, informó que la presidencia de la Comisión de Marina cambiará por cambio en las filas del PRI.

Debido a que un legislador cambió de partido, lo que derivó en 13 senadores del PRI y que Alejandro Moreno fuera retirado de la presidencia de dicha comisión, sin embargo, Manuel Añorve acusa no es la razón.

Manuel Añorve acusa a Adán Augusto López de venganza por caso Hernán Bermúdez Requena

En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Radio, Manuel Añorve explicó las razones por las cuales Adán Augusto López les quitó la presidencia de la comisión: “Es una acción de venganza”.

“Es un enojo que sale del estómago [..] está enojado y muchas veces se toman decisiones con el enojo, equivocadas”. Manuel Añorve en entrevista para MVS Radio

Manuel Añorve aseguró que es mentira la representación que explicó Adán Augusto López, sino por su molestia por protestar contra el “Cártel de Tabasco” en el que estaría relacionado Hernán Bermúdez Requena.

Asimismo, Manuel Añorve descartó que el retiro de la presidencia se deba al pleito que protagonizó Alejandro Moreno en el Senado, sino por las denuncias contra Adán Augusto López.

Ya que incluso otros senadores de Morena se habrían acercado a Manuel Añorve para informarle que el retiro de la comisión al PRI está mal y que no tenían información sobre ello.