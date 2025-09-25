El senador suplente de Manlio Fabio Beltrones, Erik Iván Jaimes Archundia, es el nuevo secretario de dos comisiones en el Senado: de Marina y de Hacienda y Crédito Público, en reemplazo a Alejandro Moreno.

Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, también perdió la presidencia de la comisión de Marina por decisión de Morena, debido a lo que señalaron como representación proporcional a sus integrantes.

Pese a señalamientos del PRI sobre una presunta venganza del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, la presidencia fue ocupada por Carlos Lomelí y ahora también la comisión de Hacienda.

Erik Iván Jaimes Archundia (Especial)

Erik Iván Jaimes Archundia es el nuevo secretario de las comisiones de Marina y de Hacienda en el Senado

El Pleno del Senado aprobó durante la sesión ordinaria del miércoles 24 de septiembre, que Erik Iván Jaimes Archundia sea el nuevo secretario de las comisiones de Hacienda y de Marina.

Asimismo y acorde con un documento compartido por el periodista Luis Alberto Medina, Adán Augusto López destituyó a Alejandro Moreno como el secretario de la comisión de Hacienda y dio de alta a Erik Iván Jaimes Archundia.

El documento firmado por Adán Augusto López con fecha del miércoles 24 de septiembre señala también el alta de Erik como secretario de la comisión de Marina en el Senado, cuya presidencia era de Alejandro Moreno.

Igualmente, como se lee en el escrito dirigido a la Mesa Directiva, Erik Iván Jaimes Archundia fue dado de alta como integrante de las siguientes comisiones:

Energía

Relaciones Exteriores

América del Norte

Federalismo

De momento, Alejandro Moreno no se ha pronunciado sobre su destitución como secretario de la comisión de Hacienda ni el alta de Erik Iván Jaimes Archundia.