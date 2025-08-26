Este lunes 25 de agosto, otro senador anunció su renuncia al PRI, debido a lo que definió como fin de ciclos, pero, ¿quién es Néstor Camarillo? Te decimos lo que sabemos del ex priísta que se iría a Movimiento Ciudadano.

Mediante un video en redes sociales, Néstor Camarillo hizo pública su renuncia tanto a su militancia con el PRI como a la dirigencia estatal de la entidad que representa en la Cámara de Senadores.

Tras la salida de Néstor Camarillo, el PRI de Puebla dio a conocer que la dirigencia en el estado quedará a cargo de la secretaria general Delfina Pozos, de manera interina.

¿Quién es Néstor Camarillo? Senador que renunció al PRI y a la dirigencia de Puebla

Néstor Camarillo Medina es senador por el estado de Puebla por el principio de Primera Minoría, tal como se señala en el Sistema de Información Legislativa, ahora ex priísta, partido al que acaba de renunciar.

Hasta el día de hoy lunes 25 de agosto, Néstor Camarillo era también el dirigente estatal del PRI en Puebla, como anunció en el video, en el que descartó participar en el proceso de reelección.

En sus redes sociales, Néstor Camarillo se describe como senador de la República que ama a Puebla con todo su ser, por lo que quiere lo mejor para sus ciudadanos.

¿Qué edad tiene Néstor Camarillo?

Nacido en 1987 en la capital de Puebla, Néstor Camarillo tiene actualmente 38 años.

¿Qué signo zodiacal es Néstor Camarillo?

La fecha de cumpleaños de Néstor Camarillo es el 8 de agosto, por lo que signo zodiacal es Leo, mientras que en el horóscopo chino es del año del conejo.

¿Quién es la esposa de Néstor Camarillo?

Se desconoce el estado civil de Néstor Camarillo, en consecuente, no se tiene información sobre si tendría esposa.

¿Néstor Camarillo tiene hijos?

En este tenor, tampoco se tiene información sobre si Néstor Camarillo tendría hijos.

¿Qué estudió Néstor Camarillo?

Acorde con el Sistema de Información Legislativa, Néstor Camarillo estudió Derecho en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, aunque no está en el Registro Nacional de Profesionistas.

¿En qué ha trabajado Néstor Camarillo?

Referente a la trayectoria de Néstor Camarillo, previo a convertirse en senador de Puebla, comenzó como coordinador de grupo en Quecholac, para después convertirse en secretario del Frente Juvenil Revolucionario.

Estos son otros cargos que ha fungido Néstor Camarillo en su trayectoria política y laboral:

2008, delegado distrital del DIF en Techamachalco, Puebla

2008 a 2011 fue diputado local suplente sin toma de protesta

2009, delegado de Desarrollo Social en Techamachalco

2011, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Quecholac

2012, presidente del comité municipal del PRI en Puebla

2014 a 2018 fue alcalde de Quecholac, Puebla

2018, candidato a diputado federal por Ajalpan

2019, secretario de organización del PRI en Puebla

2020, presidente provisional del PRI en Puebla

2021, presidente del PRI en Puebla, cargo que desempeñaba hasta este 2025

Y del 2021 al 2024, Néstor Camarillo fue diputado local en la LXI Legislatura del Congreso de Puebla, en donde fungió como presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión de Desarrollo Económico.

Néstor Camarillo renuncia al PRI por estas razones; se rumora se iría a Movimiento Ciudadano

Para “abrazar una verdadera ciudadanía” es que Néstor Camarillo renunció al PRI, como señaló en un video en sus redes sociales, en donde también descartó participar en el proceso de la renovación de dirigencia estatal de Puebla.

Néstor Camarillo señaló que ha decidido evolucionar para formar parte de la oposición inteligente que necesita tanto México como Puebla, aunque no dio a conocer el partido al que se sumaría.

Sin embargo, se rumora que Néstor Camarillo se uniría a Movimiento Ciudadano, lo que se vio reforzado por la dirigente estatal del partido naranja, Fedrha Suriano, quien si bien no cerró la puerta, sí señaló que deberá hacer fila.

Igualmente, el coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, Manuel Añorve, no se ha pronunciado sobre renuncia de Néstor Camarillo, la cual dejará a su bancada sólo con 13 integrantes a partir del 1 de septiembre.