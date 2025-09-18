Alejandro Moreno Cárdenas perdió la presidencia de la Comisión de Marina en la Cámara de Senadores, debido a que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que encabeza Morena así lo ordenó.

Fue este jueves 18 de septiembre cuando la dirigencia de la Jucopo en la Cámara de Senadores que encabeza Adán Augusto López, estableció el acuerdo para realizar la modificación en el órgano.

A través del acuerdo que fue emitido más tarde de manera oficial por la Mesa Directiva que también es presidida por Morena, Alejandro Moreno perdió la presidencia de la Comisión de Marina.

Alejandro Moreno (Graciela López Herrera)

Alejandro Moreno ya no es presidente de la Comisión de Marina por decisión de Morena

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), logró quitarle la presidencia de la Comisión de Marina en la Cámara de Senadores al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.

La acción se ejecutó luego de que la fracción parlamentaria del PRI perdió un integrante ante la salida de Néstor Camarillo que se sumó a Movimiento Ciudadano y se quedó únicamente con 13 miembros.

Ante ello, el presidente de la Jucopo, Adán Augusto López, promovió la remoción de Alejandro Moreno para que el cargo sea ocupado por el morenista Carlos Lomelí Baños, acción que fue oficializada más tarde por la Mesa Directiva.

Cabe destacar que la Comisión de Marina era la única que estaba a cargo del dirigente nacional del PRI, aunque el senador sigue siendo parte de otras como integrante y secretario:

Secretario de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Integrante de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC

Integrante de la Comisión de Defensa Nacional

Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Acuerdo para la remoción de Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Marina (@LauraBruges / X)

PRI impugnará remoción de Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Marina

Tras confirmarse que Alejandro Moreno perdió la presidencia de la Comisión de Marina, su compañero de bancada y coordinador de la misma, Manuel Añorve, se lanzó en contra de la acción.

Lo anterior debido a que el legislador federal del PRI calificó la remoción de Alejandro Moreno como un acto “arbitrario y mentiroso” y acusó a la Jucopo de actuar sin proporcionalidad ni respeto a los acuerdos parlamentarios.

Pese a ello, el senador advirtió que el PRI sigue siendo tercera fuerza en número de votos aunque haya perdido un escaño y dijo que el acto se trata de un movimiento impulsado por cálculos políticos y no a la legalidad.

De la misma forma, Manuel Añorve advirtió que impugnarán la decisión que no aceptarán imposiciones, pues señaló que la maniobra tiene el objetivo de debilitar al bloque opositor en temas estratégicos.