El senador Gerardo Fernández Noroña se burló de la gira que anunció Alito Moreno para quejarse de Morena luego de la remoción del priista de la presidencia de la Comisión de Marina.

“¿Qué les va a decir? ‘si no me haces caso te madreo si no me dejas hablar te hecho a mis porros’. Pues saldrá y pero no nadie lo va a tomar en serio, saben que no representa nada, por eso es la gira del adiós” Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña se burló de Alejandro Moreno y aseguró que ahora está “llorando” por perder la presidencia de la Comisión de Marina tras lo que llamó “gira internacional de denuncia contra la narcodictadura comunista”.

Asimismo, Noroña resaltó que nadie va a tomar en cuenta a Alejandro Moreno y no podrá reaccionar con violencia como cuando lo agredió: “¿qué les va a decir? ‘si no me haces caso te madreo".

Gira de Alito Moreno “es de risa loca”, asegura Gerardo Fernández Noroña

El senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que el “berrinche” del diputado federal Alito Moreno que está haciendo por su remoción es “de risa loca”.

“Anunció pues es el motivo de la del título de la charla que iba a ser una gira internacional de denuncia contra la narcodictadura comunista, ay cabrón, si no fuera tan delicado lo que dice, es de risa loca, de risa loca. Es un farsante” Gerardo Fernández Noroña

Resaltó que, al momento de enterarse de su remoción hizo un “show” que podía escucharse desde su oficina ubicada en el tercer piso del edificio parlamentario.

De acuerdo con el senador, la gira de Alito Moreno, a quien calificó de farsante, es “de risa loca”, a pesar de que lo que busca denunciar contra Morena es muy delicado.

Sin embargo, señaló que a nivel internacional nadie lo va a escuchar, recibir, ni a tomar en serio porque saben que no representa nada, y por eso decidió nombrar su salida al extranjero como “la gira del adiós”.

Gerardo Fernández Noroña señala falta de cuestionamientos hacia Alito Moreno; es el lacayo de Estados Unidos, asegura

Por otra parte, el senador Gerardo Fernández Noroña señaló que, a pesar de los cuestionamientos que se han hecho recientemente a su persona por la compra de su casa en Tepoztlán, no se ha hecho lo mismo con Alito Moreno.

Esto debido a que, luego del anuncio de su gira internacional, nadie le ha preguntado con qué recursos viajará por el mundo para realizar su gira contra Morena.

“Hoy por ejemplo le preguntaron Alejandro ‘¿Cuándo, cuánto te van a costar los viajes?, ¿quién los va a pagar’, ¿cómo viajas?’ Nada, nada. Si yo digo que voy a ir a determinado lugar ´¿cómo te vas a ir?’... y él ya anunció una gira mundial ningún cuestionamiento de ese tipo" Gerardo Fernández Noroña

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña acusó que el diputado federal Alito Moreno hace el trabajo al gobierno de Estados Unidos, “actuando como uno de sus viles lacayos”.