El proyecto denominado Plan B de la reforma electoral plantea la posibilidad de permitir campañas durante el proceso de revocación de mandato.

El proyecto electoral enviado al Senado de la República busca reformar al artículo 35 para permitir que la persona que se encuentre sujeta a la revocación de mandato pueda promover el voto a su favor.

Plan B electoral busca permitir campañas para llamar al voto durante revocación de mandato

El martes 17 de marzo se dio a conocer que la Cámara de Senadores recibió formalmente el Plan B de la reforma electoral, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre las propuestas que más destacan del proyecto se encuentra aquella que busca modificar la naturaleza de la revocación de mandato. Esto al permitir que los gobernantes sujetos a este procedimiento puedan realizar campañas de promoción del voto a su favor.

Plan B electoral permitirá campañas durante revocación de mandato (CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO / Carolina Jiménez Mariscal)

Esta iniciativa marca una diferencia significativa respecto al ejercicio realizado en el sexenio anterior, donde la intervención del entonces presidente AMLO fue objeto de diversas sanciones y medidas cautelares por parte del propio INE y del Tribunal Electoral debido a la prohibición de intervenir en el proceso.

Con el Plan B de la reforma electoral, la presidenta Sheinbaum podrá aparecer en las boletas y defender su permanencia en el cargo de manera directa ante la ciudadanía.

Además, se propone que la jornada de votación se empalme con las elecciones federales intermedias el primer domingo de junio, ya sea en el tercer o cuarto año de la administración, bajo el argumento de optimizar costos y fomentar la participación.

Campañas para revocación de mandato podrán terminar hasta 60 días antes de la votación

El Plan B de la electoral mantiene candados para evitar el uso indebido de recursos públicos, así como el aprovechamiento de tiempos oficiales del Estado para fines proselitistas de cara a una revocación de mandato.

Asimismo, se estipula que la propaganda gubernamental de todos los niveles deberá suspenderse durante un periodo de 60 a 70 días previos a la elección, reduciendo los tiempos de la denominada “veda electoral”.