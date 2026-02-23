La iniciativa de reforma de 40 horas fue discutida y aprobada este lunes 23 de febrero por comisiones unidas de la Cámara de Diputados; no se añadieron los dos días de descanso obligatorio.

La aprobación fue con unanimidad de 61 votos en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, tras una reunión con el secretario Marath Bolaños.

Reforma de 40 horas avanza en comisiones sin dos días de descanso

Pese a discrepancias de varios diputados, sin votos en contra o abstenciones, se aprobó la reforma de 40 horas en comisiones, con aplicación gradual y sin los dos días de descanso; así pasará al Pleno.

Las críticas provenían principalmente de diputados de oposición, quienes argumentaron que al no estar los dos días de descanso, los empleadores podrían aumentar la jornada hasta 10 o 12 horas.

Pese a esto, integrantes de Morena y aliados destacaron la aprobación de la reforma de 40 horas, ya que pone el bienestar de los trabajadores y se evitará que sean tratados como mercancía.

Ya que añadieron, la reforma de las 40 horas se dio mediante mesas de diálogo con empresarios y sindicatos, para garantizar que siga la competitividad del país.

La oposición añadió, sin embargo, que la reforma de 40 horas abarata el tiempo extra, además de que implementarla gradualmente hasta 2030 es excesivo, en especial ante la urgencia para los trabajadores.

Reforma de 40 horas: Marath Bolaños explica por qué no están los dos días de descanso

La discusión en la Cámara de Diputados abordó también la reunión con el secretario Marath Bolaños, citado a las 10:00 horas, previo a someter a análisis la reforma de 40 horas.

Referente a los dos días de descanso y su ausencia en la iniciativa, Marath Bolaños explicó se redactó de esta manera para no limitar la flexibilidad en diversos sectores económicos.

Agregó que el añadir los dos días de descanso obligatorio en la iniciativa afectaría el ingreso de los trabajadores, además de que permitirá que se adapte por regiones o vocaciones.