Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, niega que la reforma de la jornada laboral de 40 horas afecte al trabajador.

Antes las discusiones sobre que la reforma de las 40 horas no favorece a los trabajadores, Maiella Gómez Maldonado, diputada de Morena, rechazó esto y defendió la gradualidad.

Reforma de 40 horas no afecta al trabajador, asegura presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social

En entrevista con Juan Becerra Acosta, la diputada Maiella Gómez Maldonado rechazó que la reforma de 40 horas afecte al trabajador, pues se garantizará su salario, sus prestaciones y todos sus derechos.

Comisión de Trabajo y Previsión Social de Diputados rechaza que reforma de 40 horas afecte al trabajador (Yazmin Betancourt/Michelle Rojas)

De acuerdo con la información, la iniciativa fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados por unanimidad y avanzó con un solo día de descanso y máximo 12 horas extra.

Con 61 votos a favor, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social aprobaron que la disminución a 40 horas laborales sea de forma gradual hasta 2030.

La diputada Maiella Gómez Maldonado dijo que es necesario la gradualidad de la reforma de 40 horas para “cuidar a las empresas”, pues así se garantiza que los esquemas se puedan implementar.