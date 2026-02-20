El vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar, reabrió el debate sobre la jornada laboral de 40 horas al insistir en que no se contemplarán los dos días de descanso obligatorio.

“Ningún país del mundo tiene dos días de descanso obligatorio, aquí lo que queremos es que la jornada laboral se reduzca y que el trabajador tenga mayor tiempo con su familia” Alfonso Ramírez Cuellar, diputado vicecoordinador de Morena

En entrevista con Juan Becerra para Radio Fórmula, el diputado también señaló que existe un consenso del gobierno, empresarios y sindicatos por avanzar en la jornada laboral de 40 horas.

Sin embargo, Alfonso Ramírez Cuellar negó que se tenga planeado incluir los dos días de descanso obligatorio en la jornada de 40 horas, la cual sería votada la próxima semana.

Empleo en Mexico (Cortesía)

Alfonso Ramírez Cuellar niega que salario vaya a bajar por jornada de 40 horas

Alfonso Ramírez Cuellar agregó que la jornada de 40 horas no busca vulnerar a las pequeñas o medianas empresas, sino fomentar el descanso de los trabajadores y apostar por su salud.

Asimismo, aclaró que el salario no se verá afectado por la reducción de la jornada, pues lo único que reducirá son las horas trabajadas, pero recibiendo el mismo ingreso.

Sobre las horas extra, aclaró que éstas se seguirán pagando al doble independientemente de la jornada laboral, y que incluso algunas se pagarán al triple.

Alfonso Ramírez Cuellar también explicó que la jornada de 40 horas es un consenso nacional, donde se garantizan los derechos del trabajador al mismo tiempo que se procura la fortaleza de las empresas.