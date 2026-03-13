Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), llamó a sindicatos como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) a implementar la jornada laboral de 40 horas en sus contratos colectivos.

“Ahí el encargo es para los liderazgos sindicales, a todos los compañeros representantes de los trabajadores que todavía no han metido el marco de las 40 horas sus contratos colectivos, es que lo vayamos planteando en la medida de que ya hay un plan de trabajo general y que eso ayude a impulsar dentro de los contratos colectivos el que exista ya una semana de 40 horas” Marath Bolaños. STPS

El titular de Trabajo dijo que esta iniciativa de jornada laboral de 40 horas es gradual busca revertir las afectaciones a trabajadores durante 40 años de periodo neoliberal.

Marath Bolaños explica gradualidad de la jornada laboral de 40 horas

Marath Bolaños recordó a los integrantes de la CROC que el esquema de reducción de la jornada laboral es gradual y que se reducirán las primeras dos horas en el 2027 hasta conseguir la jornada laboral de 40 horas en el 2030. Es decir las jornadas laborales irán reduciendo cada año de la siguiente manera:

2027, 46 horas

2028, 44 horas

2029, 42 horas

20230, 40 horas

Marath Bolaños asegura que con jornada laboral de 40 horas y más buscan la “primavera de derechos laborales”

El secretario del Trabajo dijo al inaugurar el Consejo Nacional Ordinario de la CROC que la política neoliberal fue aun periodo insensible con las condiciones de desigualdad e injusticia de los trabajadores.

Marath Bolaños recordó que se congelaron los salarios y no se escuchaban las consignas de las y los trabajadores, una de ellas la del salario mínimo que se ha venido incrementando desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Por ello recordó que en siete años se ha recuperado el valor del salario mínimo en 154 por ciento y 13.4 millones de personas salieron de condición de pobreza.

De la misma manera, resaltó ante la CROC que aumentó el reparto de utilidades en 240 por ciento y se eliminó el esquema nocivo de outsourcing, entre otras acciones en busca de la “primavera de los derechos laborales“.

Marath Bolaños detalló que son otros tiempos, tiempos de mujeres, de defensa de los derechos laborales y de los intereses de la nación.