El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, aseguró que no existe margen de interpretación en la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, y afirmó que están garantizados dos días de descanso por cada cinco de trabajo.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el funcionario federal subrayó que la iniciativa establece con claridad que la semana laboral será de 40 horas distribuidas en cinco días, considerando jornadas de ocho horas diarias.

Reforma de 40 horas no admite “libre interpretación”

Ante la inquietud de que empresas puedan aplicar distintos criterios sobre la reforma —que contempla una implementación gradual hacia 2030—, Bolaños fue enfático en aclarar que “no hay libre interpretación para las 40 horas a la semana”.

“No hay libre interpretación para las 40 horas a la semana. Hay muchísima claridad. La semana de trabajo será de 40 horas una vez aprobada la reforma” Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social

Explicó que, al mantenerse la jornada diaria de ocho horas, la reducción implica automáticamente cinco días laborales y dos de descanso, salvo casos donde se requiera tiempo extraordinario conforme a lo ya establecido en la ley.

El secretario indicó que se espera que la discusión avance próximamente en la Cámara de Diputados.

Dos días de descanso están garantizados, insiste STPS

Marath Bolaños reiteró que la reforma sí contempla la realidad de los dos días de descanso semanales, lo que permitirá a las y los trabajadores mejorar su calidad de vida.

Según explicó, esta modificación no solo busca reducir la jornada, sino también:

Favorecer la convivencia familiar y comunitaria

Reducir niveles de estrés

Disminuir accidentes laborales

Mejorar la productividad

El funcionario destacó que la propuesta tomó en cuenta la experiencia de otros países donde la jornada de 40 horas ya fue implementada, lo que permitió analizar resultados y posibles impactos en el mercado laboral mexicano.

Marath Bolaños niegan aumento de horas extra con jornada de 40 horas

Bolaños también rechazó que la reforma vaya a provocar un incremento en las horas extras.

Reconoció que la economía mexicana es diversa —como ocurre en sectores estacionales como el turismo—, pero sostuvo que la ley establece con claridad el límite semanal de 40 horas.