En medio del análisis de la minuta, el Partido del Trabajo (PT) impulsó una propuesta a la jornada laboral de 40 horas por la que se incluyen 2 días de descanso obligatorio.

“Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos” Partido del Trabajo

Acorde con lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, integrantes del PT presentaron la propuesta de reforma al artículo 123 constitucional para agregar dos días de descanso por cada cinco trabajados.

Reforma laboral de 40 horas avanza por unanimidad en el Senado (Michelle Rojas)

PT impulsa una jornada de 40 horas con 2 días de descanso obligatorio

Pese a ya haber sido discutida en el Senado, los diputados del PT presentaron una nueva iniciativa que exige que, por cada 5 días de trabajo, los trabajadores tengan derecho a 2 días de descanso.

Esto significa que el PT intentaría traer nuevamente a discusión lo establecido en el dictamen de 2023, el cual garantizaba que los trabajadores tuvieran dos días de descanso en lugar de solo reducir su jornada laboral.

Por el contrario, la reforma discutida en el Senado fija una reducción de la jornada laboral de 40 horas, la cual se hará gradualmente con dos horas menos de trabajo por año a partir del 2027 hasta llegar al 2030.

¿Jornada laboral de 40 horas se atrasará por nueva propuesta del PT?

Analistas advierten que la nueva propuesta del PT podría atrasar la aprobación de la jornada laboral de 40 horas , pues si el partido decide no apoyar a Morena, el dictamen se detendrá.

Advierten que, si bien la iniciativa presentada por el PT no implica automáticamente una ruptura con Morena, sí evidencia diferencias internas dentro de la alianza.