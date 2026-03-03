La reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales en México ya es oficial luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este martes 3 de marzo.

Al menos 24 congresos locales respaldaron la reforma a la jornada laboral de 40 horas, por lo que la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de esta iniciativa.

La iniciativa que modifica el artículo 123 constitucional para garantizar una jornada laboral de 40 horas en México fue declarada constitucional luego del respaldo de la mayoría de los Congresos locales.

De acuerdo con la información los 24 Congresos locales que respaldaron la reforma a la jornada laboral de 40 horas fueron:

Baja California Baja California Sur Campeche Ciudad de México Chiapas Colima Guanajuato Hidalgo Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Tras declararse constitucional, la reforma para la jornada laboral de 40 horas fue publicada en el DOF, por lo que entra en vigor de forma gradual, tal como lo determinó la iniciativa.

Pese a que, hasta ahora, la ley determinaba una jornada máxima de 48 horas laborales, más del 20% de mexicanos trabajan jornadas más largas, por lo que desde este 2026, tendrá que reducirse.

A partir de 2027, la jornada laboral disminuirá dos horas por año, de manera que, al llegar a 2030, solo se trabajen 40 horas a la semana; sin embargo, la reforma no garantiza dos días de descanso.