Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dijo que la jornada laboral de 40 horas debe ser clara para garantizar dos días de descanso por cinco trabajados.

“Vamos a dejar constitucionalmente con claridad 40 horas a la semana… son cinco días de trabajo a la semana… y a su vez son ocho horas de trabajo al día… ” Marath Bolaños. STPS

Desde la Cámara de Senadores, Marath Bolaños dijo que tomando en cuenta que la jornada laboral es de ocho horas al día, solo se trabajarán cinco para tener dos días de descanso.

‼️EXTRA EXTRA‼️El titular de la @STyPSGuerrero , Marath Baruch Bolaños, abrió la puerta para que se pacten DOS días de descanso por cada CINCO trabajados a la semana en la reforma por las 40 horas de trabajo. pic.twitter.com/kaig8uud5b — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 4, 2026

Información en desarrollo…