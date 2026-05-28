La Cámara de Diputados aprobó la reelección de magistrados del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hasta por 18 años, durante la discusión de la reforma al Poder Judicial.

Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una reserva de último momento en la que se permiten seis años más de reelección, por lo que tendrían hasta 18 años en el cargo.

Esta reelección en la reforma al Poder Judicial justifica una armonización para que todos los integrantes del Poder Judicial tengan “condiciones equivalentes”.

Regalan reelección sorpresa a magistrados en reforma al Poder Judicial

La reserva de Sergio Gutiérrez Luna, que algunos ya califican de “regalazo”, fue aprobada por 322 votos favor, 132 en contra y 22 abstenciones.

De aprovechar la reelección en 2028, los magistrados que se encuentren en funciones a la entrada den vigor del decreto podrían ocupar el puesto hasta 2034.

Sergio Gutiérrez Luna dijo que a magistrados, jueces y ministros se les garantizó el derecho de postularse a las elecciones siguientes luego de la reforma al Poder Judicial del 2024, por lo que se les da la misma posibilidad a los magistrados en funciones del TEPJF.

Califican de “preocupante” la reelección de magistrados hasta por 18 años

La propuesta generó rechazo incluso dentro de Morena pues el vicecoordinador Alfonso Ramirez Cuéllar dijo que esta reforma al Poder Judicial está llena de trampas pues y criticó su aprobación a pesar de que el año anterior debatieron cancelar la reelección de legisladores y alcaldes.

Ante la vergüenza nacional que representó la propuesta pidió que se retirara, no obstante, fue aprobada.

Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que es una contradicción ya que meses atrás defendieron las bondades de la no reelección.

También dijo que es preocupante porque en cualquier momento van a pedir la reelección de gobernadores o presidencia de la república.