Con al menos un día obligatorio de descanso y hasta dos días para quienes trabajen ocho horas diarias, así queda la jornada laboral tras la aprobación de la reforma de las 40 horas en México.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del lunes 2 de marzo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó la redacción final de la reforma que reduce de manera gradual la jornada laboral en el país.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, explicó cómo funcionará la nueva jornada laboral de 40 horas tras su aprobación en el Congreso de la Unión y en los congresos locales.

La reforma será publicada el 3 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que entrará en vigor el nuevo esquema de reducción gradual hasta 2030.

Así queda la reforma de las 40 horas en México

Durante su intervención, Marath Bolaños aseguró que la reforma cumple el compromiso número 60 de los 100 compromisos del llamado “Segundo Piso de la Transformación”, al reducir la jornada laboral sin afectar salarios ni prestaciones.

El objetivo principal, explicó, es disminuir la fatiga y los accidentes laborales, además de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores mediante mayor tiempo de descanso.

Los beneficios de la reducción a 40 horas según Marath Bolaños

En la reforma de las 40 horas se contemplan los siguientes beneficios:

Reducción de la fatiga y de los accidentes laborales

Mejora en salud y seguridad en el trabajo

Mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral

Más tiempo de descanso efectivo

Implementación gradual hasta 2030

Estos son los puntos clave de la reforma laboral a 40 horas

Entre los cambios más relevantes destacan:

La jornada laboral de 40 horas queda establecida a nivel constitucional

Se prohíben las horas extras para menores de edad

En ningún caso la reducción implica disminución de salario ni de prestaciones

La reducción será gradual: dos horas menos por año hasta llegar a 40 horas semanales en 2030

Si trabajas 8 horas diarias tendrás dos días de descanso asegura Marath Bolaños

La redacción final establece que por cada seis días de trabajo se deberá disfrutar al menos un día de descanso con goce de sueldo íntegro.

Marath Bolaños precisó que en el caso de jornadas de ocho horas diarias, se garantizan dos días de descanso, alineándose con prácticas internacionales y esquemas laborales aplicados en otros países.

Con ello, se mantiene la jornada diaria de ocho horas, pero se ajusta el total semanal para no rebasar las 40 horas.

“Aquí queda también con muchísima claridad cómo va a estar la redacción y sí comentar con ello que estamos planteando lo que son las prácticas internacionales y las experiencias que se han dado en otros países pero para regular la semana de trabajo a 40 horas y al no sustituir tampoco la jornada laboral de 8 horas estamos con ello garantizando que sea con ello los dos días de descanso” Marath Bolaños, titular de la STPS

Cómo quedan la jornada ordinaria y extraordinaria

Jornada ordinaria:

Se mantiene en ocho horas diarias

Si trabajas ocho horas al día, tendrás derecho a dos días de descanso

Se garantiza un mejor reparto del tiempo de trabajo

Se refuerzan condiciones de trabajo dignas

Jornada extraordinaria: