En la sesión ordinaria de este miércoles 11 de febrero, fue aprobada en lo general y lo particular la reforma de las 40 horas semanales con mayoría en el Pleno del Senado.

La discusión en el Pleno se da sólo un día después de que el dictamen fuera aprobado por las comisiones unidas del Senado, ante las que participó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños.

Reforma laboral de las 40 horas es aprobada en el Senado (Captura de pantalla)

Reforma de 40 horas fue aprobada en lo particular en el Senado

Tras una discusión de una hora en lo particular, fue aprobada el dictamen de la reforma de las 40 horas en el Senado, con una mayoría de 103 votos a favor y 15 en contra, cero abstenciones.

En lo particular a su vez se aprobaron los transitorios segundo y tercero, sin embargo, también se descartaron otras reservas presentadas por los legisladores en votación nominal.

La discusión fue cerrada por la senadora de Morena, Malú Micher quien retiró su reserva, además de expresar la desigualdad con las jornadas de las mujeres, que además de trabajar, sostienen el hogar.

Senado aprueba en lo particular la reforma de las 40 horas (Captura de pantalla)

Reforma de las 40 horas fue aprobada en lo general con unanimidad en el Senado

Fue con mayoría de 121 votos a favor que los senadores aprobaron el dictamen que reforma la Constitución en materia de reducción de la jornada laboral, en sesión del 11 de febrero.

Sin embargo, la discusión sigue en lo particular, con cuestionamientos de parte de la oposición en el Senado, aunque también se destacó que es un avance para los derechos de los trabajadores.

Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano apuntaron que la reforma de las 40 horas sólo es una simulación, ya que no se implementan los dos días sin laborar, lo que evita el descanso.

Asimismo, señalaron la falta de inmediatez y cuestionaron la razón, ya que la reforma de las 40 horas se implementará hasta el 2030, con la reducción de dos horas por año.

El presidente de la comisión de Estudios Legislativos del Senado, Óscar Cantón Zetina, refutó dicho argumento acusando que la oposición no mostró prisa antes con los derechos laborales.

¿Qué sigue tras aprobación de la reforma de 40 horas? Esto es lo que falta

Tras aprobarse en lo general y lo particular la reforma de las 40 horas pasará a comisiones de la Cámara de Diputados, hasta llegar al Pleno.

Posteriormente y debido a que es una reforma constitucional que modifica el artículo 123 de la Constitución, también tendrá que ser aprobada por los Congresos locales.

En este tenor y sólo si recibe aprobación de parte de 27 estados, se remitirá al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, tal como estipula el dictamen, la reforma de las 40 horas se implementará de manera gradual hasta 2030.