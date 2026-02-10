A través de un pronunciamiento público, organizaciones sindicales criticaron la aplicación gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales, pues alegan que esto aplaza un derecho esperado por millones de trabajadores.

El mecanismo de implementación gradual difiere el pleno goce de la jornada de 40 horas hasta 2030, postergando una aspiración de millones de trabajadores. Sindicatos sobre 40 horas

Los sindicatos también han advertido que mantener el esquema de 6 días de trabajo por 1 de descanso, así como diferir la aplicación plena hasta 2030, debilita el impacto real de la jornada a 40 horas.

El pronunciamiento que también advierte mayores cargas de trabajo y vulneración a los derechos laborales, fue firmado por:

Mesa de Diálogo Sindical

Asociación General de las y los Trabajadores

Unión Nacional de Trabajadores

Sindicatos advierten ambigüedades legales con la jornada de 40 horas

En el documento, los sindicatos reconocen como un avance la jornada de 40 horas, pues la reducción debe servir para mejorar la salud, el bienestar, la productividad y la calidad de vida de las y los trabajadores .

Sindicatos critican la aplicación gradual de la jornada de 40 horas en México (Comunicado)

Sindicatos critican la aplicación gradual de la jornada de 40 horas en México (Comunicado)

No obstante, han expresado su preocupación por la redefinición de la jornada al cambiar conceptos como “estar a disposición del empleador”, lo que puede facilitar la implementación de jornadas extendidas de hasta 12 horas.

“El rediseño de las horas extraordinarias y la posibilidad de jornadas combinadas de hasta 12 horas diarias, abren espacio a la normalización de extensiones de jornada contrarias al espíritu de la reforma” Sindicatos

Aunque se prohíbe reducir el salario nominal, según sostienen, el mayor uso de horas extra puede implicar mayor carga fiscal y de seguridad social, reduciendo el ingreso neto por hora adicional y, por ende, las utilidades.

Asimismo, advierten que, sin sindicatos fuertes y negociación auténtica, la reforma podría:

Derivar en intensificación del trabajo

Mayor desgaste físico y mental

Ambigüedades legales

Evasión de responsabilidades patronales

Incremento de la informalidad, especialmente en pymes

Por lo anterior, los sindicatos hacen un llamado al Congreso de la Unión para abrir un proceso de diálogo social amplio, plural y vinculante, en el que la voz de las organizaciones sindicales sea escuchada con el acompañamiento de instancias especializadas como la OI.