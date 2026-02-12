La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó la recepción del dictamen de la reforma de 40 horas para su discusión.

“Informo que ya llegó a la Camara de Diputados la minuta sobre la reforma Constitucional en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas”. Kenia López Rabadán

Esto luego de que el miércoles 11 de febrero de 2026, el Senado de la República aprobara en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.

Cámara de Diputados recibe reforma de 40 horas tras aprobación en el Senado

A través de un mensaje en sus redes sociales, Kenia López Rabadán confirmó que el dictamen correspondiente a la reforma de 40 horas ya llegó a la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja señaló que, una vez confirmada la recepción del documento, este se turnará a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo, para continuar así con el respectivo proceso legislativo.

En este sentido, López Rabadán compartió el documento enviado por el Senado con motivo de la aprobación de la reforma laboral, mismo que se encuentra firmado por la Secretaría Mariela Gutiérrez.

Reforma de 40 horas llega a Diputados para su discusión (Especial)

Se espera que las comisiones encargadas analicen este jueves 12 de febrero el dictamen de la reforma laboral, con la intención de que sea aprobado a la brevedad posible.

De esta manera será turnado al pleno de la Cámara de Diputados, en donde se espera su aprobación para que este sea publicado así en el Diario Oficial de la Federación (DOF).