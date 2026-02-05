La diputada Patricia Mercado reiteró su respaldo a la reforma laboral de 40 horas, anunciada por Claudia Sheinbaum el 5 de febrero de 2026.

“Llevamos más de 30 años con un crecimiento verdaderamente mediocre, porque tenemos 100 años con esta jornada de 48 horas. Hemos pasado de un país mas rural, mas industrial, mas de servicios y seguimos con la misma jornada cuando la vida , los valores frente a vida, frente a la familia, frente a la salud, frente a la salud en general, ha cambiado” Patricia Mercado. Diputada

La legisladora de Movimiento Ciudadano subrayó que trabajar más horas no aumenta la productividad y defendió la necesidad de garantizar dos días de descanso obligatorio, como parte de un modelo que priorice calidad de vida.

Patricia Mercado defiende la jornada laboral de 40 horas

Una vez más, la diputada federal Patricia Mercado defendió la jornada laboral de 40 horas que se aprobará en las próximas semanas.

Patricia Mercado, de 68 años de edad, argumenta que las horas de trabajo no tienen una relación directa con la productividad.

Por lo que trabajar más horas no genera un cambio a beneficio de México, todo lo contrario, lo hace ver mediocre.

En declaraciones al programa radiofónico “Así las cosas” con Gabriela Warketing, la también miembro de Movimiento Ciudadano, reiteró que buscará que la llamada Ley 40 horas apruebe dos días de descanso, los cuales no necesariamente deberán tomarse los días sábado y domingo.

Esto porque en el artículo 143 constitucional queda establecido que el trabajador únicamente tendrá un día de descanso obligatorio.

“Pierde el objetivo de esta reforma que busca reducir la jornada de trabajo”, se quejó. Patricia Mercado. Diputada

Descansar es esencial, asegura Patricia Mercado

A Patricia Mercado le urge que se apruebe la iniciativa de Marath Bolaños, quien ya presentó el plan para aplicar la jornada de 40 horas.

Al igual que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de 39 años de edad, Patricia Mercado no da el visto bueno a que se paguen las horas extra pese a que esto beneficia la economía del trabajador.

Sin embargo, no garantiza la productividad y mucho menos el descanso que se requiere para un buen y mejor desempeño.

Patricia Mercado (@patriciamercadocastro / Instagram)

Por lo que considera necesario un modelo de trabajo que contemple los tiempos de vida y que aplique por sí solo el ideal de “trabajar para vivir bien”.

Para que esto suceda, Movimiento Ciudadano votará a favor de esta iniciativa que garantizará dos días de descanso obligatorio, de no ser así, la diputada y su partido seguirán luchando.

“De aquí a cinco años seguiremos así”, advirtió y una vez más indicó que la jornada de 40 horas también reducirá la rotación y el ausentismo laboral.