El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal dio a conocer que la reforma de 40 horas tendrá un debate más amplio y no habrá fast track.

“Vamos a proporcionar lo que dice la ley, sin precipitaciones sin prisas”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

El Senado aprobó con unanimidad la reforma laboral para reducir la jornada a 40 horas semanales, tras pasar a comisiones sólo un día antes, sin embargo, dicha ruta no se replicará.

Reforma de 40 horas tendrá análisis más amplio en Cámara de Diputados: Ricardo Monreal

Para medios de comunicación, Ricardo Monreal dio a conocer que la reforma de 40 horas estará pausada en la Cámara de Diputados, ya que tendrá un debate más amplio que abarcará todo febrero.

Tal como explicó, pese a que el dictamen llegó desde el Senado la noche del miércoles 11 de febrero, tendrá un calendario diferente que evitará el fast track para la reforma de 40 horas.

La discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, acorde con lo planteado por Ricardo Monreal, podría llevarse a cabo alrededor del 24 o 25 de febrero, aunque es una estimación.

Asimismo, Ricardo Monreal mencionó que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social serán las encargadas de revisar el dictamen, quienes ya lo recibieron.

Tras la elaboración del dictamen en comisiones, esperan la presencia en comisiones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, el próximo lunes 16 de febrero.

Reforma de 40 horas: Ricardo Monreal adelantó qdiálogo con empresarios

Sin embargo, también habrá diálogo con empresarios y trabajadores, ya que hay diversos comerciantes que han expresado su inconformidad con la reforma de 40 horas, como explicó Ricardo Monreal.

Al respecto, el morenista explicó que tal como se establece la ley se otorgó un plazo de cinco días para recibir los comentarios de empresarios antes de que suba al Pleno de la Cámara de Diputados.