La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación unánime en el Senado de la reforma laboral que reducirá gradualmente la jornada de 48 a 40 horas semanales hacia 2030.

“Salió por unanimidad. Todo mundo estuvo de acuerdo ¡Qué bueno! 40 horas serán en el 2030″ Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su conferencia del 12 de febrero de 2026, destacó que la medida responde a una demanda histórica de trabajadores y sindicatos, garantizando que el salario no se verá afectado pese a trabajar menos horas.

La presidenta de México subrayó que el cambio será progresivo y busca mejorar la calidad de vida sin comprometer ingresos.

Claudia Sheinbaum se pronuncia por los 2 días de descanso de la jornada laboral

Cuestionada por los 2 días de descanso que suponía la jornada laboral de 40 horas, Claudia Sheinbaum precisó que la demanda histórica para reducir la jornada laboral está siendo cumplida por su gobierno.

“Hasta hora esa es la demanda de los trabajadores y se está cumpliendo [...] Garantiza además que se siga cumpliendo el ingreso”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En ese contexto, señaló que la jornada laboral de 40 horas no comprometerá el ingreso de los trabajadores, pues éstos seguirán percibiendo el mismo salario por menos horas trabajadas.

En cuanto a la aplicación de la reforma promovida por el secretario Marath Bolaños, Claudia Sheinbaum reiteró que la puesta en marcha de la jornada laboral de 40 horas será de manera gradual, quedando de la siguiente manera:

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

Hasta ahora, la reforma aprobada en el Senado reduce gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas hasta 2030, pero no incluye por ahora dos días de descanso por semana en el dictamen.