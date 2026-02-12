El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, confirmó que se agregarán los dos días de descanso en reforma secundaria de las 40 horas.

La tarde del miércoles 11 de febrero, el Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma laboral que reduce a 40 horas semanales ; sin embargo, la iniciativa no menciona dos días de descanso.

Días de descanso y horas extra se resolverán en reforma secundaria de las 40 horas: Ignacio Mier

El coordinador de Morena en el Senado explicó que si bien el dictamen aprobado abarca un día de descanso por cada seis laborados, en la reforma secundaria de las 40 horas se agregarán los dos días.

Ignacio Mier fue cuestionado por medios de comunicación antes de que se aprobara en lo particular la reforma de las 40 horas, al respecto mencionó que las reservas son de las reformas secundarias.

‼️EXTRA‼️ Los ajustes para aclarar los 2 días de descanso y lo relacionado con las ahora 16 horas extras en la semana se resolverán en la reforma secundaria de la jornada de 40 horas, informó @NachoMierV



Así, es un hecho que el pleno del @senadomexicano NO aprobará cambios al… pic.twitter.com/wf0IkvIdYS — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 11, 2026

Añadió en este tenor que las reservas se presentarían cuando se discutan las leyes secundarias, ya que, como establece el proceso, se deben reformar tras modificar el artículo 123 constitucional.

A su vez, Ignacio Mier añadió que en la reforma secundaria de las 40 horas se explicaría el tiempo extra, ya que hay confusión en el dictamen presentado con las 16 horas de más.

Oposición en el Senado cuestionó falta de dos días de descanso en la reforma de las 40 horas

Durante la discusión en el Pleno, la oposición destacó que el dictamen de las 40 horas no amplía el descanso de los trabajadores, aunque en lo general se aprobó con unanimidad.

Posterior a la aprobación, legisladoras de Movimiento Ciudadano, como la senadora Alejandra Barrales, señalaron que la actual reforma de las 40 horas está desvirtuada.

Al respecto, destacó con Sheila Amador que la iniciativa está convirtiendo el descanso de los trabajadores como mercancía, ante la postura de aumentar el pago al doble y triple las horas extra.

Por lo cual, señaló que continuarán presentando reservas ahora en la Cámara de Diputados para que se admitan los dos días de descanso en la reforma de las 40 horas.