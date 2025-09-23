Arturo Zaldívar defiende la reforma a la ley de amparo y dijo que los únicos que deben estar preocupados e inquietos son los delincuentes.

“Quienes pueden estar preocupados por la reforma al amparo son los delincuentes, los que lavan dinero y los defraudadores fiscales… el pueblo al contrario, va a encontrar beneficios en un amparo más fácil. No es una reforma regresiva… adapta el juicio de amparo a la realidad que estamos viviendo” Arturo Zaldívar. Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República

El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República señaló que delincuentes, lavadores de dinero y defraudadores fiscales deberían ser los únicos preocupados por la reforma a la ley de amparo.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Arturo Zaldívar la reforma a la ley de amparo traerá beneficios para el pueblo encontrará beneficios.

Arturo Zaldívar agregó que la reforma a ley busca un amparo más fácil y sencillo que avance hacia la digitalización.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que el amparo ya se ha reformado previamente cuando han habido abusos como cuando los giros negros operaban a base de ellos o los deudores alimentarios no querían pagar.

Arturo Zaldívar asegura que reforma al amparo no está dedicada a Ricardo Salinas Pliego

Arturo Zaldívar, ex ministro de la SCJN, aseguró que la defensa de la reforma a la ley de amparo no tiene nombre y apellido, por lo que no estaría dedicada al empresario Ricardo Salinas Pliego.

No obstante, dejó que ver que hay más casos como el del dueño de TV Azteca y Elektra, en los que “chicanean” los procedimientos legales y los alargan por años gracias al amparo.

“No (está dedicada a Ricardo Salinas Pliego), hay muchos casos así, esta ley no tiene nombre ni apellido… es una constante que los deudores cuando no quieren pagar… alargan, chicanean lo procedimientos años y años” Arturo Zaldívar. Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República

Arturo Zaldívar: no hay nada extraordinario en reforma al amparo

Arturo Zaldívar aseguró que no hay nada extraordinario en al reforma al amparo sino solo la búsqueda de una figura más fácil.

Ante ello, dijo que los que estarán preocupados deben ser abogados que hacen negocio en alargando los procesos en contra de sus clientes , por poner un ejemplo más.

Arturo Zaldívar agrego que esta reforma es un complemento a la reforma al Poder Judicial que busca hacer más simple el acceso al amparo.