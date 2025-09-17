Ricardo Anaya, senador del PAN, rechazó los cambios impulsados por Claudia Sheinbaum en la Ley de Amparo, cuya iniciativa fue enviada por la presidenta al Senado el lunes 15 de septiembre.

El senador Ricardo Anaya rechazó los cambios a la Ley de Amparo y advirtió que, con esta iniciativa de reforma, la presidenta Claudia Sheinbaum busca consolidar un régimen autoritario en México.

Cabe mencionar que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo de la presidenta Claudia Sheinbaum ya fue turnada a las comisiones del Senado, así lo afirmó la diputada Laura Itzel Castillo.

Claudia Sheinbaum envió dos iniciativas al Senado, confirmó Laura Itzel Castillo (Captura de pantalla)

Ricardo Anaya rechaza cambios impulsados por Claudia Sheinbaum a la Ley de Amparo

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, dijo que los cambios impulsados por Claudia Sheinbaum a la Ley de Amparo “son gravísimos”, pues estos dejarían vulnerable a los ciudadanos.

El senador Ricardo Anaya reiteró que el amparo es uno de los pocos recursos que tienen las personas para defenderse del gobierno, pero la reforma propuesta por Claudia Sheinbaum buscaría acabarlo.

“Quieren acabar con uno de los pocos recursos que tienen los ciudadanos para defenderse de las autoridades (...) Lo que están haciendo es acabar con la posibilidad de que el ciudadano se defienda y fortalecer aún más al gobierno”. Ricardo Anaya, senador del PAN

Ricardo Anaya, senador del PAN (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO)

Ley de Amparo: Ricardo Anaya advierte que Claudia Sheinbaum quiere establecer un régimen autoritario

Durante una breve entrevista, el senador Ricardo Anaya advirtió que con la reforma a la Ley Amparo, el gobierno de Claudia Sheinbaum podría instaurar un régimen autoritario.

El senador del PAN recordó que Morena se apropió “a la mala” del Poder Legislativo y del Poder Judicial y, al quitar a los órganos autónomos, cada vez están marcando el paso para la consolidación del régimen autoritario.

Ricardo Anaya resaltó que aunque se venda la reforma a la Ley de Amparo con grandes beneficios como la digitalización y plazos más cortos, esta terminará por privar a los ciudadanos de su derecho a defenderse.