La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores anunció que llevará a cabo por su propia cuenta, un parlamento abierto sobre la reforma a la Ley de Amparo.

En conferencia de prensa ofrecida el 24 de septiembre desde la misma sede de la Cámara de Senadores, los legisladores emecistas dieron a conocer sus planes en torno al tema.

Al respecto, los senadores de Movimiento Ciudadano indicaron que en paralelo a las audiencias públicas de las comisiones unidas, ellos realizarán un parlamento abierto sobre la reforma a la Ley de Amparo.

Cámara de Senadores (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Movimiento Ciudadano realizará su propio parlamento abierto sobre la reforma a la Ley de Amparo

De cara al inicio formal de la discusión de la reforma a la Ley de Amparo, senadores de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano anunciaron que realizarán un parlamento abierto.

Ante medios de comunicación, los integrantes de la bancada apuntaron que se tratará de un ejercicio de consulta paralelo a las audiencias públicas que harán las comisiones unidas de la Cámara de Senadores.

Sobre ello, Alejandra Barrales destacó que en el parlamento abierto a cargo de Movimiento Ciudadano, se recibirá opiniones y propuestas de los sectores interesados y los expertos en la materia.

Al señalar que al ser un parlamento abierto, las expresiones que se manifiesten se harán de conocimiento público, llamó a todos los actores que tengan interés en la reforma a la Ley de Amparo.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, detalló que el ejercicio va a dar inicio el próximo lunes 29 de septiembre en la misma Cámara de Senadores.

Este lunes 29 de septiembre abriremos las puertas del Senado a académicos, especialistas, activistas y representantes de la sociedad civil en un Parlamento Abierto para analizar y construir una propuesta frente a la regresiva reforma a la Ley de Amparo de Morena.



En la… pic.twitter.com/t6U3lNIZAO — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) September 24, 2025

Reforma a la Ley de Amparo: Comisiones unidas realizarán audiencias públicas

El parlamento abierto que Movimiento Ciudadano realizará sobre la reforma a la Ley de Amparo, se llevará a cabo de forma paralela a las audiencias públicas que efectuará la Cámara de Senadores.

El mismo 24 de septiembre, Adán Augusto López, adelantó que durante los días 26 y 29 de septiembre, se celebrarán las audiencias a cargo de las comisiones de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos.

Tras indicar que el ejercicio contempla que se efectúe un análisis y dictamen técnico, Adán Augusto López aseveró que participarán especialistas, colegios de abogados y colectivos civiles.

Cabe destacar que las audiencias públicas se llevarán a cabo ante las críticas y cuestionamientos por los riesgos en los procedimientos penales y judiciales, como el caso de los siguientes:

Limitaciones a las suspensiones provisionales

Restricción del interés legítimo

Posible eliminación de los efectos generales

Se debe resaltar que Morena prevé discutir la reforma a la Ley de Amparo en el Pleno durante la primera semana de octubre, una vez que las comisiones dictaminen tras las audiencias públicas.