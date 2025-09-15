La presidenta de México, Claudia Sheinbaum envió dos iniciativas al Senado este lunes 15 de septiembre: reforma a la Ley de Amparo y la Ley Federal de Protección Industrial.

De momento, la Consejería Jurídica de Presidencia o la Secretaría de Gobernación no han mencionado las iniciativas a la Ley de Amparo y la Ley Federal de Protección Industrial que recibió el Senado.

Sin embargo, desde junio, Claudia Sheinbaum había adelantado que buscaría una reforma a la Ley de Amparo, para cambiar los procedimientos y evitar los abusos y que sería enviada este septiembre 2025.

En sus redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez dio a conocer que este lunes 15 de septiembre recibió dos iniciativas de parte de la Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum.

Tal como explicó la presidenta del Senado, las iniciativas de Claudia Sheinbaum buscan reformar:

Ley de Amparo

Ley Federal de Protección Industrial

La reforma a la Ley de Amparo propuesta por Claudia Sheinbaum también busca cambios en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

De momento, Laura Itzel Castillo Juárez no ha dado a conocer las comisiones del Senado a las que serán turnadas las iniciativas de Claudia Sheinbaum, ni una fecha de discusión.

Senado recibió iniciativas de Claudia Sheinbaum (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Ley de Amparo y Ley Federal de Protección Industrial: De esto tratan las iniciativas de Claudia Sheinbaum

Sin embargo, Laura Itzel Castillo sí adelantó los temas que abordan las iniciativas de Claudia Sheinbaum para las reformas a la Ley de Amparo y Ley Federal de Protección Industrial.

Referente a la Ley de Amparo, tiene el objetivo de establecer el proceso de amparo de forma efectiva y justa, por lo que promoverá el acceso a la justicia.

Además, la reforma a la Ley de Amparo también brindará protección más eficiente y expedita y que el Órgano de Administración Judicial delimite los plazos de resolución.

Mientras que la iniciativa para la Ley Federal de Protección Industrial de Claudia Sheinbaum propone simplificar los trámites de protección de patentes y registros, para impulsar el desarrollo científico en México.