Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores rectifica y dice que Ley de Amparo sí irá a debate con especialistas.

Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores ya planean realizar audiencias públicas para el análisis de la Ley de Amparo que fue propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Estas audiencias ya tiene fecha, con el fin de que se pueda escuchar a todas las voces que estén interesadas en esta iniciativa de la Ley de Amparo.

Adán Augusto López rectifica: Ley de Amparo sí irá a debate con especialistas en estas fechas

De acuerdo con el senador Adán Augusto López, la Ley de Amparo sí irá a debate con especialistas a partir del próximo viernes 26 de septiembre y lunes 29 de septiembre.

La discusión de la Ley de Amparo se tomó tras diferencias entre morenistas que decían que si se podría debatir y otros no.

Finalmente llegaron a un acuerdo en el que decidieron abrirle el paso a las audiencias públicas, pero el senador morenista, Adán Augusto López señaló que no es Parlamento abierto ni conversatorio, sino que se trata de un formato distinto.

Ante ello es que los miembros de la comisión hicieron esta petición para discutir la Ley de Amparo.

“Se van a convocar audiencias públicas para escuchar a los interesados, a los representantes de la sociedad civil respecto de la iniciativa que recibimos de la Ley de Amparo (...) tomamos la decisión hemos acordado, no es Parlamento abierto no es conversatorio es en un formato distinto” Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores

La iniciativa de la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum forma parte de la reforma del Poder Judicial y a un conjunto de leyes secundarias.

Esta Ley de Amparo propone tener una “justicia más rápida y expedita”, además de agilizar los procesos judiciales, digitalizar los procesos y la lucha contra el lavado de dinero.

Pero además de modificar la Ley de Amparo se pretende modificar: