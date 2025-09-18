El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, calificó como “regresiva” a la reforma a la Ley de Amparo.

Durante una entrevista con el periodista Leonardo Curzio en Radio Fórmula, José Ramón Cossío aseguró que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum resulta en una reforma “muy grave”.

Esto, toda vez que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo busca modificaciones al Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

José Ramón Cossío califica como “regresiva” a la Ley de Amparo

El ministro en retiro, José Ramón Cossío, aseguró que la reforma a la Ley de Amparo, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, resulta en una propuesta “profundamente regresiva”.

Según aseguró José Ramón Cossío con Leonardo Curzio en Radio Fórmula, esta reforma podría ser, incluso, inconstitucional debido a sus planteamientos.

Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Y es que, el ministro en retiro manifestó que ahora quienes busquen tramitar un amparo tendrían que presentarse ante un Tribunal de justicia.

Dejando en manos de este Colegiado la posibilidad de obtener o no este recurso legal.

El ministro en retiro cuestionó también los efectos generales de una suspensión, que pretende modificar la reforma a la Ley de Amparo, la cual dijo solo beneficiaría a quienes la tramitan, y no se obtendría un beneficio en general.

Ante esto, José Ramón Cossío pidió a los legisladores que, sin importar el partido al que pertenezcan , hagan un análisis de profundo para que “se den cuenta” de todas las implicaciones de la reforma la Ley de Amparo.