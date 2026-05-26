Citlalli Hernández explicó el llamado de Claudia Sheinbaum para no ver TV Azteca, al señalar que la televisora usa programación para mentir, presionar y extorsionar a quienes amenacen sus intereses.

Hoy la presidenta hizo un llamado #NoVeasAzteca no como un acto de censura, sino como una posición firme ante la embestida mediática llena de mentiras, que busca distorsionar y envilecer la discusión pública. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

A través de sus redes sociales, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena negó que el llamado de Claudia Sheinbaum sea un acto de censura, sino una respuesta a la difusión de noticias falsas.

A decir de Citlalli Hernández, la empresa de Ricardo Salinas Pliego sirve a sus intereses propios, además de beneficiar a políticos del PRIAN y a los intereses extranjeros.

Citlalli Hernández explica llamado de Sheinbaum para no ver TV Azteca (Captura de pantalla)

TV Azteca beneficia a “marionetas” del PRIAN e intereses extranjeros, acusa Citlalli Hernández

En su mensaje, Citlalli Hernández también aseguró que TV Azteca usa la desinformación con el objetivo de favorecer a sus políticos del PRIAN, a quienes se refirió como “marionetas”.

Además, acusó que parte de la programación de la empresa de Ricardo Salinas Pliego busca difundir mentiras para servir a los intereses extranjeros que amenazan con vulnerar la soberanía mexicana.

“Tonto es quien cree que el pueblo es necio; las mujeres y los hombres mexicanos saben que TV Azteca miente. No veas TV Azteca”, concluyó Citlalli Hernández.

Morena se suma al llamado “No ver TV Azteca”

El partido Morena respaldó la confrontación con TV Azteca al asegurar que la televisora “se dice censurada” mientras —según la narrativa del partido— su origen financiero está ligado al salinismo.

En una publicación difundida en X, Morena afirmó que la empresa habría sido financiada con un préstamo de 29 millones de dólares otorgado por Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas.