Pati Chapoy dedicó cinco minutos de Ventaneando a responder a Claudia Sheinbaum, luego de que la presidenta de México pidiera a la ciudadanía “no ver TV Azteca”.

“Creo que los mexicanos no necesitamos que absolutamente nadie nos diga qué vemos o que no vemos” Pati Chapoy

La conductora de 76 años de edad calificó el mensaje de Claudia Sheinbaum como “desagradable” y aseguró que los mexicanos no necesitan que se les diga qué ver.

En ese sentido, Chapoy y otros presentadores defendieron a TV Azteca, acusando al gobierno de censura y distracción frente a problemas como el abastecimiento de medicamentos.

Pati Chapoy envía mensaje a Claudia Sheinbaum en Ventaneando

La emisión de Ventaneando del lunes 25 de mayo inició con un mensaje para la presidenta de México Claudia Sheinbaum, por parte de su titular Pati Chapoy.

El discurso de Pati Chapoy inició con un breve clip de la petición de Claudia Sheinbaum a los ciudadanos: “No vean TV Azteca”.

Pati Chapoy mencionó que los mexicanos no necesitaban que les sugirieran qué ver o no en la televisión pública y tachó el mensaje de la presidenta de “desagradable”.

La conductora continuó su critica, diciendo que ella esperaría que la conferencia matutina retomara temas de relevancia como el abastecimiento de medicamentos o cómo se utiliza el erario público.

Ricardo Manjarrez cuestionó por qué el gobierno de México no ha informado sobre la ubicación o estatus legal de lo gobernadores que han desfalcado a los estados.

El conductor continuó su reproche, asegurando que el público mexicano era inteligente como para elegir qué ver y para percatarse de la situación del país.

Sheinbaum anuncia medidas sanitarias en México por brote de ébola ante llegada de selección del Congo (Claudia Sheinbaum Pardo / YouTube)

Conductores de Ventaneando defienden a TV Azteca

El video de 5 minutos que dedicó Ventaneando a la presidenta Claudica Sheinbaum, continuó con una intervención de Jimena Pérez.

La conductora aseguró que los problemas de México no eran generados por TV Azteca y que la televisora solo los exhibía.

Pati Chapoy asegura que la petición de Claudia Sheinbaum era con la intención de distraer a los mexicanos de los verdaderos problemas.

Por su parte, Linet Puente aseguró que las palabras de la presidenta era una acto de censura “y desesperación”, pues TV Azteca “solo mostraba” la situación de México.

El mensaje de Pati Chapoy finalizó solicitando a los ciudadanos que defiendan la libertad de expresión y acusó al gobierno de México de no resolver las problemas del país.