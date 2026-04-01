Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México se reúne por el derrame en el Golfo de México con Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y el Almirante Raymundo Morales, secretario de Marina.

Ambos funcionarios del Gobierno federal, así como del grupo interdisciplinario, fueron llamados por la presidenta Sheinbaum para atender la emergencia por el derrame de hidrocarburos que aún se mantiene en el Golfo de México.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 1 de abril, la presidenta Sheinbaum había anunciado la reunión con los integrantes de este grupo para analizar el tema de la contaminación que dejó este incidente.

🔴 La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el secretario de Marina, Raymundo Morales, se reunieron con la presidenta para evaluar los daños por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.



📹Jorge Aguilar 🗞️Israel Aldave vía @Radio_Formula pic.twitter.com/CB1SR2hqID — Azucena Uresti (@azucenau) April 1, 2026

Bárcena, Morales y otros funcionarios llegan a Palacio Nacional por derrame en el Golfo de México

Además de Alicia Bárcena y Raymundo Morales, otros miembros del Comité de Coordinación Local del Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas se reunieron en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellos:

Víctor Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex)

Andrea González, titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía

Dichos funcionarios trabajarán en tres áreas para contener la contaminación que se generó tras este derrame de petróleo en el Golfo de México.

Gobierno de Sheinbaum atiende tres puntos clave de la contaminación por derrame en el Golfo de México

De acuerdo con la misma presidenta Sheinabum, su Gobierno, junto con este grupo interdisciplinario atenderá tres puntos clave de la contaminación en el Golfo de México que se dividen en:

Contención de cualquier contaminación o derrame en el que trabajan Secretaría de Marina, Pemex, Semarnat y Profepa

Detección de fuentes de contaminación con el apoyo de científicos especializados para detectar vía satélite más información y fortalecer el sistema de pronóstico

Apoyo a pescadores a través de Bienpesca

En tanto la Fiscalía General de la República (FGR) trabajará en el caso del derrame ante posibles delitos en contra del medio ambiente.