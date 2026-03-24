Juan Pablo Becerra-Acosta Molina renunció como director de Gaceta UNAM tras un error ortográfico en la portada de su última edición; debería decir “versos que desuellan”.

“Jaime Sabines, aquel estudiante de la UNAM que empezó queriendo ser doctor pero acabó engarzando poemas divertidos y amorosos, aunque también versos que ‘desollan’”. Gaceta UNAM

El error ha sido comentado en redes sociales; sin embargo, hasta el momento la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se ha pronunciado.

El error ortográfico en la portada de Gaceta UNAM por el que renunció su director

El número 5,639 de la Gaceta UNAM presentó un error ortográfico en su portada, que celebra el especial a Jaime Sabines por el aniversario cien de su nacimiento.

“Aunque… también versos que desollan” es lo que leía en la portada autorizada por Juan Pablo Becerra-Acosta Molina, un error ortográfico, tal como el periodista confirmó más tarde.

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina renuncia a Gaceta UNAM por error ortográfico (Leticia Robles)

El verbo desollar está mal conjugado: es desuellan, como apuntó la periodista Leticia Robles con la afirmación de que desollan no existe y el respaldo de la Real Academia Española (RAE):

Yo desuello

Tú desuellas

Él/Ella desuella

Nosotros desollamos

Ustedes desuellan

Ellos/ellas desuellan

El director de la Gaceta UNAM aclaró que comentó a los diseñadores que los versos de Jaime Sabines eran más “desolladores” que desgarradores, por lo cual se hizo mal el cambio en el sumario.

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina aceptó que el error fue enteramente de él, no sólo por el comentario, también porque no habría revisado previo a la publicación de la Gaceta UNAM.

Error ortográfico en portada de Gaceta UNAM ya fue corregido en edición digital

En respuesta al señalamiento de Leticia Robles, Juan Pablo Becerra-Acosta Molina compartió posteriormente la corrección de la portada de la Gaceta UNAM, ahora con “versos que desuellan”.

El resto de publicaciones de la Máxima Casa de Estudios, así como las redes sociales de la Gaceta UNAM, ya presentan la conjugación correcta, al igual que la versión en línea.

Sin embargo, como cada lunes, la Gaceta UNAM se reparte en todos sus recintos, desde bachillerato hasta facultades, por lo que el error ortográfico en la edición impresa se mantendrá.