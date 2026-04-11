El Senado confundió a Laura Esquivel, legisladora del PAN, con la autora de “Como agua para chocolate” en el dossier para la Galería Mujeres que Legislan. Historia que avanza.

Al hablar de la biografía de Laura Esquivel Torres, el Senado la nombró como la autora de “Como agua para chocolate”, novela que fue llevada al cine y, recientemente, adaptada a una serie de HBO.

Fue la periodista Leticia Robles quien dio a conocer el error en el Senado, y se informó que Laura Esquivel ya pidió que se corrija la publicación.

Senado confunden a Laura Esquivel con la autora de “Como agua para chocolate” en dossier oficial

El Senado publicó un dossier en el que se muestran la biografía de varias legisladoras, entre ellas, Laura Esquivel, aunque fue confundida con la autora de “Como agua para chocolate”.

Confunden a Laura Esquivel con la autora de “Como agua para chocolate” (Redes sociales)

A lo largo de un par de párrafos, el Senado describió que Laura Esquivel ha combinado su carrera política con su carrera de escritora y guionista, destacando su trabajo en el ámbito cultural.

“Su trayectoria combina la creación artística con el compromiso social, especialmente en la promoción de la cultura”. Dossier del Senado

Luego de que Leticia Robles lo publicó, Laura Esquivel comentó que ya se había dado cuenta del error del Senado, por lo que envió un oficio para que se corrija la información.

Laura Esquivel lamentó que el Senado no conozca a sus legisladoras, pero tampoco a sus embajadoras, pues la autora Laura Esquivel también se desempeñó en este cargo, además de que fue diputada.

Cabe mencionar que la versión en línea del dossier del Senado para la Galería Mujeres que Legislan. Historia que avanza ya fue corregida y se omitió todo lo relacionado con la escritura.