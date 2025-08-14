Ramón Alexandro Rovirosa Martínez es uno de los empresarios investigados por los sobornos a Pemex; así era su vida de lujos.

La investigación se dio a conocer el pasado 11 de agosto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que informó que dos mexicanos radicados en Texas, estaban acusados de sobornar a funcionarios de Pemex.

Los empresarios fueron identificados como Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ambos investigados por la Oficina Federal de Investigación en Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés).

Así es la vida de lujos de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, empresario investigado por sobornos a Pemex

A tres días de la polémica, hoy jueves 14 de agosto exhibieron cómo es la vida de lujos del empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien pusee una millonaria residencia en Houston, Texas.

Esta casa tiene un valor de 4.8 millones de dólares en la zona de The Woodlands, Texas; sin embargo, no es la única lujosa posesión del empresario.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez también es dueño “parcial” de un jet privado, el cual de acuerdo con el fiscal de Estados Unidos, Nicholas J. Ganjei, utilizaba para sus viajes en el extranjero.

El empresario originario de Tabasco, compartía en sus redes sociales los lujosos viajes que se daba junto a su familia, incluidas visitas anuales a París, Francia.

Esto porque el empresario involucrado en los sobornos a Pemex también asistía al desfile de moda Louis Vuitton en Francia.

¿Quién es Ramón Alexandro Rovirosa Martínez? (Cortesía)

¿Quién es Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, empresario investigado por sobornos a Pemex?

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez es uno de los empresarios investigado por el gobierno de Donald Trump por sobornos a Pemex.

De acuerdo con las investigaciones, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga operaban una red de corrupción por medio de sobornos a funcionarios de Pemex para asegurar contratos millonarios.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez entregaba sobornos por medio de dinero, relojes de lujo o incluso bolsos Louis Vuitton a al menos tres funcionarios en el periodo de 2019 y 2021, cuando Octavio Romero era el director de Pemex en el gobierno de AMLO.

Además, las autoridades de Estados Unidos han acusado al empresario tabasqueño de estar vinculado con miembros de cárteles mexicanos, y se hacía pasar como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez ya fue detenido el pasado 10 de agosto, mientras que Mario Alberto Ávila Lizárraga continúa prófugo de la justicia.