Un trágico accidente ferroviario se registró el martes 5 de mayo de 2026 en la carretera estatal 100 de Querétaro, a la altura del Puente de Viborillas, en los límites de El Marqués y Colón, dejando dos personas muertas y una más gravemente herida.

“Hasta este momento se tiene una persona lesionada y, lamentablemente, dos fallecidos; fue una pipa la que se involucró en el cruce con el tren” Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro

El impacto ocurrió cuando un tren embistió a una pipa cargada con diésel, provocando una explosión de gran magnitud y un incendio que generó una columna de humo visible a kilómetros.

Autoridades confirmaron el cierre total de la carretera estatal 100 y recomendaron rutas alternas a Bernal y el Aeropuerto Internacional de Querétaro.

Autoridades de Querétaro confirman la muerte de 2 personas

De acuerdo con los reportes oficiales, la pipa, que transportaba diésel, intentaba cruzar la vía férrea cuando fue impactada brutalmente por la locomotora.

El choque provocó una explosión de gran magnitud y un incendio que consumió la unidad de carga casi de inmediato, generando una densa columna de humo negro que era visible desde varios kilómetros a la redonda.

El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, confirmó el deceso de las dos víctimas y señaló que una tercera persona se encuentra en estado delicado.

En el percance también se vio involucrada una camioneta que circulaba por la zona al momento del accidente.

Respuesta de emergencia

Cuerpos de rescate de Protección Civil de El Marqués y Colón, junto con elementos de la Policía Estatal (POES), se desplazaron al lugar para controlar las llamas y resguardar el perímetro debido al riesgo de nuevas explosiones.

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) realizó el traslado vía aérea del paciente lesionado para que recibiera atención médica especializada.

Las labores de los bomberos se concentraron en enfriar los restos del contenedor para evitar fugas adicionales y asegurar la estructura del puente vehicular que cruza sobre las vías.

Afectaciones viales y rutas alternas en Querétaro

El accidente ha provocado el cierre total y flujo vehicular lento en la carretera estatal 100, una vía clave que conecta con Bernal y el Aeropuerto Internacional de Querétaro.

Las autoridades han exhortado a la población a evitar la zona mientras se realizan las diligencias periciales y el levantamiento de los cuerpos.

Para quienes necesitan transitar por la región, se sugieren las siguientes vías alternas:

Carretera Federal 57 o caminos vecinales para rodear el punto del conflicto.

o caminos vecinales para rodear el punto del conflicto. Carretera Federal 120 vía San Juan del Río - Tequisquiapan para dirigirse hacia Bernal o Ezequiel Montes.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido reveladas y la zona permanece bajo vigilancia estricta mientras se evalúan los daños materiales y estructurales.