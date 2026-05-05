La serie de Amazon Prime Video, The Boys sorprende a sus fans anunciando que su final llega a salas de cines, para verlo en formato 4DK.

Sin embargo, lo triste es que México queda fuera de este formato en el final de The Boys en cines, pues será de manera exclusiva sólo para Estados Unidos.

¿México se queda fuera? El final de The Boys llega a cines (The Boys )

México no tendrá estreno del final de The Boys en cines

La emoción por el gran final de The Boys en su última temporada sin duda tiene a los fans con grandes expectativas, sin embargo, para México y el resto de Latinoamérica la decepción les ha llegado.

Luego de que la serie The Boys confirmó que tendrá su gran final en cines, pero solo en algunas salas de Estados Unidos; y no solo eso pues será en formato 4DK.

Formato 4DK que permitirá a los fans disfrutar el final de The Boys de manera única, pues esto significa que tendrán asientos con movimiento, vibración y efectos ambientales luces y viento.

Por lo que el episodio final de la quinta temporada de The Boys en cines será estrenado en Estados Unidos el próximo 19 de mayo.

¿México se queda fuera? El final de The Boys llega a cines (The Boys )

¿El final de The Boys llegará a Cinemex o Cinépolis?

Tal y como te adelantamos, el final de The Boys llegará a cines pero no de México, por lo que ni Cinemex o Cinépolis lo han anunciado.

Si de suceder el milagro para los fans, acá te estaremos actualizando los detalles sobre si llegará a estrenarse el final de The Boys en cines