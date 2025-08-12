El gobierno de Donald Trump investiga a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, que radica en Estados Unidos, por presuntos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex): te decimos quién es él.

Hoy lunes 11 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que dos mexicanos radicados en Texas están siendo acusados de sobornar a funcionarios de Pemex, ellos son:

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez Mario Alberto Ávila Lizarraga

Pero ¿quién es Ramón Alexandro Rovirosa Martínez? Te decimos todo lo que se sabe del empresario mexicano investigado por el FBI por sobornos a Pemex a cambio de contratos millonarios.

¿Quién es Ramón Alexandro Rovirosa Martínez?

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, originario de Tabasco, ha sido señalado como uno de los dos mexicanos que están siendo investigados por el FBI debido a presuntos sobornos a funcionarios de Pemex.

Según el comunicado del Departamento de Justicia, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez vive en The Woodlands, Texas, y aunque es un ciudadano mexicano, es un residente legal permanente en Estados Unidos.

¿Qué edad tiene Ramón Alexandro Rovirosa Martínez?

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez tiene 46 años de edad.

¿Cuál es la trayectoria de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez?

De acuerdo con la información, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez es dueño de varias empresas del sector petrolero como Roma Energy y algunas en el sector de la construcción constituidas en Tabasco.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez es investigado por el FBI por sobornos a Pemex

El FBI informó que estaría investigando a dos empresarios mexicanos por presuntos sobornos a Pemex, y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez sería unos de los involucrados en las acusaciones.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, junto a Mario Alberto Ávila Lizarraga, habrían manipulado el proceso de licitación para obtener contratos de millones de dólares con Pemex y la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

Los sobornos a Pemex por parte de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez habrían ocurrido entre 2019 y 2021, cuando la paraestatal era dirigida por Octavio Romero Oropeza y Andrés Manuel López Obrador en la presidencia.

El empresario mexicano es acusado de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y tres violaciones sustanciales a esta ley.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez habría sobornado con al menos 150 mil dólares y productos de Louis Vuitton y Hublot a funcionarios de Pemex para obtener contratos con ganancias de hasta 2.4 millones de dólares.

De encontrarse culpable, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez podría enfrentar una pena máxima de cinco años en prisión por cada cargo y, además del FBI, el HSI estaría involucrado en las investigaciones.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez habría comparecido ante un juez este lunes 11 de agosto tras haber sido acusado formalmente en el Distrito Sur de Texas, sin embargo, no se han dado más detalles sobre la audiencia.