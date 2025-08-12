La presidenta Claudia Sheinbaum tundió a Mario Alberto Ávila Lizárraga por su pasado con el Partido Acción Nacional (PAN) ante los sobornos a Pemex por contratos.

Desde la conferencia mañanera del 12 de agosto, Claudia Sheinbaum señaló que primero se tiene que averiguar si realmente hubo contratos con Mario Alberto Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez; así como" cuál es supuestamente la acusación que tuviera que ver con un acto de corrupción".

Esto ante la acusación del gobierno de Estados Unidos contra los empresarios, a quienes acusa de ofrecer sobornos a funcionarios de Pemex para poder conseguir contratos con la empresa paraestatal.

Claudia Sheinbaum: Se investigarán posibles contratos de Mario Alberto Ávila Lizárraga

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) deben de investigar si existen los presuntos contratos que denunció el gobierno de Estados Unidos con los empresarios que supuestamente dieron sobornos a la petrolera para conseguir contratos con el gobierno de México.

Sin embargo, se fue contra el empresario Mario Alberto Ávila Lizárraga quien actualmente se considera prófugo de la justicia estadounidense, quien lo acusa de de manipular el proceso de licitación en los proyectos de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

Claudia Sheinbaum aseguró que el Ávila Lizárraga ya tenía señalamientos relacionados con la corrupción en instituciones antes de las acusaciones más recientes sobre supuestos sobornos a Pemex.

Sheinbaum explica que el empresario prófugo “fue candidato al Gobierno de Campeche por el PAN, trabajo en Pemex, fue acusado en su momento también por otros casos de corrupción”

“Vale la pena hablar del empresario prófugo porque es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN, trabajó en Pemex, fue acusado en su momento por otros casos de corrupción y esta persona es la que estopa prófuga y es buscada por el gobierno de estado Unidos” Claudia Sheinbuam

Cabe señalar que el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, con residencia en Houston, Texas, ya fue detenido por autoridades de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum promete investigación en caso de sobornos de Mario Alberto Ávila Lizárraga a Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que se realizará una investigación desde la FGR y Pemex para identificar los presuntos contratos que Mario Alberto Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez obtuvieron a través del pago de sobornos.

Según las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, se trata de contratos obtenidos entre 2019 y 2021, es decir, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Nosotros vamos a pedirle la información Pemex porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 2019-2021 entonces evidentemente tenemos que buscar la información para ver si hubo algún contrato relacionado con estas personas" Claudia Sheinbaum

Asimismo, aclaró que se solicitará a Estados Unidos la información que tengan sobre el caso del empresario que buscó la gubernatura de Campeche de la mano del PAN.