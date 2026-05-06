El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, exigió que el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea extraditado a la brevedad a Estados Unidos.

“Lo exigimos. La extradición inmediata de Rubén Rocha Moya y de todo su círculo señalado” Jorge Romero. Dirigente nacional del PAN

Así lo planteó durante una conferencia de prensa desde Torreón, Coahuila, en la que también pidió que todos los colaboradores del exmandatario señalados, sean detenidos y llevados a Estados Unidos.

Incluso, al exigir que el gobierno federal facilite la extradición de Rubén Rocha Moya, el líder nacional del PAN señaló que así debe ocurrir por que el gobernador con licencia es un “traidor a la patria”.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN. (Cuartoscuro/Gala Cañas / Galo Cañas Rodríguez)

Dirigencia del PAN exige extraditar a Rocha Moya a Estados Unidos

Ante la acusación que la Fiscalía de Nueva York presentó en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el PAN exigió que el exmandatario sea extraditado a Estados Unidos.

En la conferencia de prensa realizada el 5 de mayo, el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, dijo que no solo Rocha Moya debe ser extraditado, sino todos sus colaboradores acusados.

Al señalar que la puesta a disposición de las autoridades debe realizarse de manera inmediata, el líder del PAN advirtió que todo lo demás que se ha dicho, se tratan de simples justificaciones.

“Todo lo demás es justificación, cada vez más nerviosa. Justificación cada vez menos defendible. Todo lo demás ya es justificación. ¿Qué nos van a decir?” Jorge Romero. Dirigente nacional del PAN

Bienes de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa, bajo la mira de Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

Sobre ello, Jorge Romero señaló que los alegatos de las autoridades mexicanos exhiben cada vez más su nerviosismo y al mismo tiempo todas las justificaciones son cada vez menos defendibles.

Por lo anterior, adelantó que exigirá ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se aplique de forma expedita, el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos.

Jorge Romero acusa a Rocha Moya de traición a la patria

Al demandar que las autoridades mexicanas extraditen de inmediato a Rocha Moya, el líder del PAN acusó al gobernador con licencia de incurrir en “traición a la patria”.

Lo anterior debido a que sostuvo que no puede existir una mayor traición que colaborar y aliarse con quienes cometen agresiones contra el pueblo al que en algún momento se le juró proteger.

En ese sentido, Jorge Romero insistió en demandar la extradición de Rubén Rocha Moya, pues dijo que si eso se defiende, el mensaje es que el gobierno federal está dirigiendo a un partido y no al país.