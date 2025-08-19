Erick Alexandro Núñez Albarrán, ex auditor de Pemex Exploración y Producción (PEP), fue ligado por el Gobierno de Estados Unidos con un caso de sobornos; aquí te decimos quién es el actual funcionario del Gobierno de Veracruz.

Hoy mates 19 de agosto, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Erick Alexandro Núñez Albarrán recibió sobornos a cambio de contratos y auditorías favorables entre 2019 y 2021.

Actualmente, Erick Alexandro Núñez Albarrán se desempeña como funcionario del Gobierno de Veracruz como parte de la administración de Rocío Nahle, pero:

Erick Alexandro Núñez Albarrán, quien es ex auditor de Pemex Exploración y Producción, actualmente se desempeña como director general de Atención a Órganos Fiscalizadores de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Veracruz, en el gobierno de Rocío Nahle.

La edad de Erick Alexandro Núñez Albarrán no forma parte de los datos aportados a su declaración patrimonial.

El signo zodiacal de Erick Alexandro Núñez Albarrán, así como su fecha exacta de nacimiento, son datos privados.

El ex auditor de Pemex, Erick Alexandro Núñez Albarrán, no ha revelado su estado civil, por lo que se trata de otro dato privado.

De igual manera, se desconoce si Erick Alexandro Núñez Albarrán tiene hijos o no, ya que el propio funcionario de Veracruz no ha dado a conocer esta información.

Según su declaración patrimonial de Pemex, Erick Alexandro Núñez Albarrán cuenta con una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como un doctorado trunco en Ciencias Económicas y Empresariales por la Fundación José Ortega y Gasset.

La trayectoria de Erick Alexandro Núñez Albarrán está vinculada al servicio público, según una declaración patrimonial a la que tuvo acceso la organización MCCI.

En este sentido, algunos cargos que ha desempeñado son:

Asesor del equipo de transición del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Supervisor de la Auditoria Superior de la Federación (ASF)

Supervisor de auditorías de Pemex Exploración y Producción

Auditor de Pemex Refinación

Contralor y auditor del Instituto Mexicano de la Radio

Entre otros

Hoy 19 de agosto, la organización MCCI informó que Erick Alexandro Núñez Albarrán fue ligado por el Gobierno de Estados Unidos a un caso de sobornos durante su gestión como auditor de Pemex Exploración y Producción ligado a sobornos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionó con este caso a los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, quienes presuntamente sobornaron con dinero en efectivo, bolsas de diseñador y relojes de lujo (con un valor de 150 mil dólares) a tres directivos de PEP entre junio de 2019 y octubre de 2021.

Puntualmente, se señaló a dichos funcionarios de recibir dinero en efectivo, una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot, situación por la que Ávila Lizárraga se contactó por vía WhatsApp con el “Funcionario Extranjero #1”, a fin de influir en una auditoría sobre un contrato de mantenimiento de ductos, por el cual se mantenían congelados sus pagos:

“Alrededor de junio de 2019, Ávila le prometió al Funcionario Extranjero #1 a través de WhatsApp un bolso de lujo Louis Vuitton para que se lo regalara a su esposa a cambio de sus acciones para influir en la auditoría y garantizar el pago a sus compañías”. Departamento de Justicia de Estados Unidos

El 24 de julio de 2019, el “Funcionario Extranjero #1” confirmó que esta “misión” estaba cumplida, por lo que se aprobó una sanción mínima por el caso de los ductos y se reanudaron los pagos de los empresarios, ante lo cual Mario Alberto Ávila Lizárraga respondió: “de nada, amigo; te lo has ganado”.

Mientras que en otra conversación del 5 de marzo de 2020, el mismo empresario le informó a Erick Alexandro Núñez Albarrán que “el paquete acaba de aterrizar en Campeche”, en relación a un pago en efectivo.